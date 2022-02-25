تساءل موقع "ناشونال وورلد" (National World) البريطاني عن مصير نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بالتزامن مع الحرب الروسية على البلاد، وهل سيتبع لأوكرانيا أم لروسيا؟

وهيمن الوضع في أوكرانيا على صدارة الأخبار العالمية، وكان للصراع تداعيات بعيدة المدى تتجاوز السياسة، حيث ألقى بظلال من الشك على ما يخبئه المستقبل لفريق يعرفه العديد من مشجعي كرة القدم.

ولعب نادي شاختار دونيتسك في كل موسم من الدوري الأوكراني الممتاز، الذي فاز به 13 مرة، وكان مشاركا دائما في دوري أبطال أوروبا على مدار العقدين الماضيين.

أين يقع مقر شاختار دونيتسك؟

يقع الفريق في مدينة دونيتسك، وهي واحدة من منطقتين شرقيتين في أوكرانيا تسيطر عليهما مجموعات انفصالية موالية لروسيا.

ويستعد نادي شاختار حاليا لاستئناف موسمه المحلي من جديد بعد عطلة الشتاء.

أين يلعب شاختار دونيتسك؟

ملعب "دونباس أرينا" هو الملعب الرسمي لنادي شاختار دونيتسك، لكن النادي لم يلعب هناك منذ مايو/أيار 2014.

يتسع الملعب لأكثر من 52 ألف متفرج، وتم افتتاحه في أغسطس/آب 2009 واستضاف مباريات في دوري أبطال أوروبا 2012، ولا يستخدمه نادي كرة القدم حاليا بسبب الصراع المستمر في شرق أوكرانيا.

من 2014 إلى 2016، استقبل شاختار الفرق المنافسة بملعب "أرينا لفيف" ثم انتقل إلى ملعب ميتاليست التابع لنادي خاركيف.

استخدم شاختار ملعب "أوليمبيسكي" الوطني التابع لنادي دينمو كييف منذ مايو/أيار 2020 مقرا له، وانتقلت إدارته أيضا إلى كييف التي أصبحت مقرا لتدريبات الفريق.

⚽ Watch Shakhtar's every goal scored at the 2022 winter training camp: Neres' debut goals, a stunner by Mudryk, and Moraes' backheel strike 🤩 🧡 Which goal do you like the most?#Shakhtar pic.twitter.com/zQvxTuBmyQ — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) February 21, 2022

متى سيلعب شاختار دونيتسك؟

كان من المقرر أن يستأنف موسم الدوري الأوكراني الممتاز اليوم الجمعة بعد العطلة الشتوية. لكن الحرب العسكرية الروسية قد تؤثر على مستقبل المسابقة.

لعب شاختار دونيتسك العديد من المباريات الودية على مدى الأسابيع الثمانية الماضية ضد أندية مثل أستانا الكازاخستاني و"إم تي كيه بودابست" المجري.

وكانت آخر مباراة تنافسية له هي الفوز 2-1 خارج أرضه على "إف سي أوليكساندريا" في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت مباراة استئناف الدوري بالنسبة لشاختار مقررة غدا السبت أمام مضيفهم "إف سي ميتاليست 1925 خاركيف".

💪 We are getting ready to play against Metalist 1925. Watch #Shakhtar's first training session in Ukraine in 2022!#Metalist1925Shakhtar pic.twitter.com/2u6WCXCvZh — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) February 21, 2022

هل يقع نادي شاختار دونيتسك في أوكرانيا أم روسيا؟

شاختار دونيتسك موجود في أوكرانيا، ويلعب جميع مبارياته على أرضه في البلاد ويمثلها في المسابقات الأوروبية.

ويقع ملعبه الرسمي (ملعب دونباس) على أرض تقع في قلب الصراع المستمر منذ عام 2014 بين جماعات انفصالية موالية لروسيا والحكومة الأوكرانية.

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الماضي رسميا بالمنطقتين الشرقيتين في أوكرانيا الخاضعتين لسيطرة جماعات انفصالية موالية لروسيا كدولتين مستقلتين.