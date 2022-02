تساءل موقع "ناشونال وورلد" (National World) البريطاني عن مصير نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بالتزامن مع الحرب الروسية على البلاد، وهل سيتبع لأوكرانيا أم لروسيا؟

وهيمن الوضع في أوكرانيا على صدارة الأخبار العالمية، وكان للصراع تداعيات بعيدة المدى تتجاوز السياسة، حيث ألقى بظلال من الشك على ما يخبئه المستقبل لفريق يعرفه العديد من مشجعي كرة القدم.

ولعب نادي شاختار دونيتسك في كل موسم من الدوري الأوكراني الممتاز، الذي فاز به 13 مرة، وكان مشاركا دائما في دوري أبطال أوروبا على مدار العقدين الماضيين.

يقع الفريق في مدينة دونيتسك، وهي واحدة من منطقتين شرقيتين في أوكرانيا تسيطر عليهما مجموعات انفصالية موالية لروسيا.

ويستعد نادي شاختار حاليا لاستئناف موسمه المحلي من جديد بعد عطلة الشتاء.

ملعب "دونباس أرينا" هو الملعب الرسمي لنادي شاختار دونيتسك، لكن النادي لم يلعب هناك منذ مايو/أيار 2014.

يتسع الملعب لأكثر من 52 ألف متفرج، وتم افتتاحه في أغسطس/آب 2009 واستضاف مباريات في دوري أبطال أوروبا 2012، ولا يستخدمه نادي كرة القدم حاليا بسبب الصراع المستمر في شرق أوكرانيا.

من 2014 إلى 2016، استقبل شاختار الفرق المنافسة بملعب "أرينا لفيف" ثم انتقل إلى ملعب ميتاليست التابع لنادي خاركيف.

استخدم شاختار ملعب "أوليمبيسكي" الوطني التابع لنادي دينمو كييف منذ مايو/أيار 2020 مقرا له، وانتقلت إدارته أيضا إلى كييف التي أصبحت مقرا لتدريبات الفريق.

