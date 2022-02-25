إنتر يرفض هدية تعادل ميلان ويهدر فرصة استعادة صدارة الدوري الإيطالي

فرض أودينيزي التعادل 1-1 على مضيفه ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة، ليترك الباب مفتوحا أمام إنتر للعودة إلى القمة، لكن الأخير رفض الهدية وتعادل مخيب مع جنوى دون أهداف، ليهدر الفرصة الثمينة في صراعه للحفاظ على اللقب.

وبعد مرور 27 جولة، يتصدر ميلان الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل (له مباراة مؤجلة) ويتفوق بفارق الأهداف، لذا كان سيحتل الصدارة حال فوزه على جنوى.

فيما رفع جنوى رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وكان أودينيزي الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن متصدر الدوري هو من تقدم في الدقيقة 29 مستفيدا من الهجمة الجيدة الوحيدة له في هذا الشوط، ليهز المهاجم البرتغالي رفائيل لياو الشباك.

وواصل الفريق الزائر الضغط بعد الاستراحة وعادل النتيجة بشكل مستحق عبر ديستني أودوجي في الدقيقة 66.

ولاحت أمام لياو فرصة خطيرة لخطف الفوز في وقت متأخر، لكن محاولته شتتها المنافس من على خط المرمى، وسط إحباط بالغ في ملعب سان سيرو مع استمرار أودينيزي في الظهور بشكل أكثر خطورة حتى صفارة النهاية.

وقد صعد أودينيزي للمركز 14 بهذا التعادل.