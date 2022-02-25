تيتي مدرّب منتخب البرازيل: لن أكذب.. سأرحل بعد كأس العالم في قطر

أكد تيتي مدرب منتخب البرازيل أنه "لن يكذب" هذه المرة، وأنه سيترك منصبه بعد نهاية منافسات كأس العالم لكرة القدم هذا العام في قطر.

وتولى المدرب البالغ من العمر 60 عاما المسؤولية في 2016، وساعد البرازيل على التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، حيث خرج الفريق من الدور ربع النهائي أمام بلجيكا.

ولطالما قال تيتي إنه يريد تولي مسؤولية الفريق "لدورة كاملة واحدة" من كأس العالم إلى النسخة التي تليها، وأكد ذلك في مقابلة مع محطة سبورتف التلفزيونية البرازيلية اليوم الجمعة.

وفي إشارة لحنثه بالتعهد بالرحيل فيما سبق، قال تيتي "لن أكذب. سأبقى حتى نهاية كأس العالم (في قطر). فزت بكل شيء في مسيرتي وكل ما تبقى هو كأس العالم".

وسبق لتيتي تدريب كورنثيانز وجريميو وإنترناسيونال، وقاد منتخب البرازيل في 70 مباراة فاز في 51 منها وخسر 5 مرات فقط.

وقاد تيتي البرازيل للفوز بلقب كأس كوبا أميركا على أرضها في 2019، لكنه كان مسؤولا أيضا عن الفريق العام الماضي عندما سقطت البرازيل على أرضها أمام الأرجنتين في النهائي.

وكانت تلك الهزيمة بنتيجة 1-صفر الخسارة الوحيدة للبرازيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

والبرازيل واحدة من المنتخبات المرشحة للقب كأس العالم في قطر، وكانت من أول الفرق التي تأهلت للنهائيات التي تنطلق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ولم تخسر في تصفيات أميركا الجنوبية.