بعد خيبة أمل وتلويح بالرحيل.. كونتي: أنا هنا لمساعدة توتنهام

أكد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير التزامه تجاه النادي بعد إجرائه مباحثات مع المالك، وسط تكهنات بأن الإيطالي سيستقيل في أعقاب عروض مخيبة للفريق.

وصعق توتنهام منافسه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب الاتحاد مطلع الأسبوع الجاري، لكنه خسر أمام بيرنلي المتواضع في منتصف الأسبوع وتجرع الهزيمة الرابعة في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وبدا أن كونتي يشكك في مستقبله مع النادي بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة، عندما قال "أنا لا أستحق راتبي"، لكن المدرب الإيطالي نجح في تنقية الأجواء اليوم الجمعة.

وقال كونتي للصحفيين قبل مواجهة ليدز يونايتد في الدوري غدا السبت "تحدثت إلى دانييل ليفي. رئيسنا يعلم جيدا أنني هنا لمساعدة النادي في كل لحظة. سأفعل ذلك حتى النهاية. إنه يُظهر لي احتراما كبيرا كل يوم ولهذا السبب أنا ملتزم مع هذا النادي أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف "النادي سعيد للغاية بعملي وما نقوم به مع الطاقم الفني المعاون والتغيير الذي أحدثناه خلال 4 أشهر".

واعتذر المدرب البالغ عمره 52 عاما عن عدم التحكم في مشاعره بعد الهزيمة الأخيرة، بقوله "أنا آسف إذ أظهرت خيبة أملي، لأنه ربما يكون من الجيد الاحتفاظ بهذا الأمر في الداخل وعدم إظهار مشاعري".

وأكد "أنا شخص صريح بطبعي ومن الصعب عليّ أن أكذب أو أخفي الحقيقة".

ولفت كونتي إلى أن توتنهام، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 39 نقطة من 24 مباراة، يركز على مهمته الحالية.

وأوضح "نعمل بشكل جيد وبدأنا نسير في الاتجاه الصحيح بغض النظر عن النتائج السلبية أو الإيجابية".

وأشار كونتي إلى أن رودريغو بنتانكور الوافد الجديد سيغيب عن مباراة ليدز، بعد إصابة لاعب الوسط في الكاحل بالمباراة الأخيرة.