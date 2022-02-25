بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.. يويفا يقر تعديلات على المباريات الأوروبية

أقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديلات على مباريات في المسابقات الأوروبية لكرة القدم، وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلن يويفا اليوم الجمعة نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المقررة في 28 مايو/أيار المقبل، من مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا إقامة مباريات الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية في البطولات الأوروبية في ملاعب محايدة بدلا من ملاعبها "حتى إشعار آخر".

وجاءت هذه القرارات في اجتماع طارئ للجنة التنفيذية ليويفا عقد اليوم الجمعة بدعوة من رئيس اتحاد الكرة الأوروبي ألكسندر تشيفرين.

ووجّه مشرعون أوروبيون رسالة إلى اليويفا أمس الخميس مطالبين إياه بتغيير ملعب نهائي دوري الأبطال، والتوقف عن التفكير في مشاركة مدن روسية في استضافة مسابقات كرة قدم دولية.

ودان بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس الغزو الروسي، وقال إنه "يشارك المجتمع الدولي قلقه الكبير بشأن تطور الوضع الأمني في أوروبا، ويدين بشدة الغزو العسكري الروسي المستمر لأوكرانيا".

وأضاف "سنظل حازمين في إعلان تضامننا مع مجتمع كرة القدم في أوكرانيا، ونمدّ أيدينا إلى الشعب الأوكراني".