قدّم برشلونة أداء رائعا ليفوز 4-2 على مضيفه نابولي يوم الخميس، ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد انتصاره 5-3 في النتيجة الإجمالية.

وعلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا معقل نابولي، رفع لاعبو برشلونة ونابولي قبل المباراة لافتة كبيرة مكتوبا عليها: "أوقفوا الحرب".

والمفارقة أن المباراة أدارها طاقم حكام روسي بقيادة سيرغي كاراسيف، وكان يقف خلف الفريقين بعدة أمتار.

أوقفوا الحرب.

أوقفوا الحرب.

ومنح جوردي ألبا التقدم لبرشلونة في الدقيقة الثامنة من إياب الملحق، وعزز فرينكي دي يونغ من تقدم الفريق الضيف بتسديدة رائعة بعد تمريرة بكعب القدم من فيران توريس.

وأحيا لورينتسو إنسيني آمال نابولي من ركلة جزاء، لكن جيرار بيكيه أعاد تفوق برشلونة بفارق هدفين قبل الاستراحة.

وأضاف بيير-إيمريك أوباميانغ الهدف الرابع لبرشلونة محرزا هدفه الرابع في مباراتين بعد ثلاثيته في مرمى فالنسيا في الدوري يوم الأحد الماضي.

وقلص ماتيو بوليتانو الفارق لنابولي قبل 3 دقائق من النهاية.

⏰ RESULTS ⏰ ✅ Barcelona, Betis, and Rangers reach the last 16 * Braga and Sheriff to play extra-time

رينغرز يتأهل مع برشلونة

وانضم رينغرز إلى برشلونة في الدور ثمن النهائي بعد تعادله 2-2 مع ضيفه بروسيا دورتموند، ليتأهل بعد تفوقه 6-4 في النتيجة الإجمالية.

كما بلغ ريال بيتيس الدور ذاته بعدما فرض التعادل من دون أهداف على ضيفه زينيت سان بطرسبرغ، ليتفوق 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي وقت سابق، عانى إشبيلية المتوّج باللقب 6 مرات من أجل التأهل لدور 16 بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه دينامو زغرب، ونجا بعد نهاية متوترة بـ10 لاعبين، ليتفوق 3-2 في النتيجة الإجمالية.

وبدا إشبيلية في طريقه للتعادل من دون أهداف في إياب الملحق قبل لمس ماركوس أكونيا الكرة بيده، لينفذ ميسلاف أورشيتش ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 65.

وتعرض توماس ديلاني للطرد في الدقيقة 91، وضغط دينامو على الفريق الإسباني بمنطقة الجزاء خلال 6 دقائق من الوقت بدل الضائع، حتى تقدم حارس مرماه في ركلة حرة متأخرة، لكنه لم يتمكن من الوصول لوقت إضافي.

⏰ RESULTS ⏰ ✅ Sevilla, Atalanta, Leipzig and Porto through to the last 16

وأفلت بورتو من خوض وقت إضافي ليتأهل لدور 16 عقب التعادل 2-2 مع لاتسيو، ليفوز 4-3 في النتيجة الإجمالية.

وجاءت ثنائية بورتو عبر مهدي طارمي من ركلة جزاء في الشوط الأول، وماتيوس أوريبي في الشوط الثاني، بعد أن وضع تشيرو إيموبيلي لاتسيو في المقدمة.

وواجه الفريق البرتغالي نهاية عصيبة بعد تعادل مضيفه الإيطالي عبر دانيلو كاتالدي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وتغلب رازن بال شبورت لايبزيغ 3-1 على ريال سوسيداد، ليتفوق 5-3 في مجموع المباراتين، بينما سحق أتلانتا منافسه أولمبياكوس 3-صفر، ليؤكد انتصاره 5-1.