كرة قدم

انفجار قنبلة وإصابات واستعانة بالطب الشرعي.. ما الذي حدث في حافلة فريق باهيا البرازيلي؟

آثار الانفجار بحافلة فريق باهيا (مواقع التواصل)
25/2/2022

أعلن نادي باهيا البرازيلي بقاء حارس مرماه دانيلو فرنانديز في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة في الوجه، إثر انفجار قنبلة داخل حافلة اللاعبين عند وصولها إلى ملعب الفريق "فونت نوفا آرينا"، فجر اليوم الجمعة، قبل مباراته ضد سامبايو كوريا في بطولة كوبا دو نورديست بالبرازيل.

وقال باهيا، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم، إن عددا من الإصابات سجلت بين طاقم الفريق، لكن الحالة الأكثر إثارة للقلق كانت حالة الحارس فرنانديز، الذي أصيب بشظية في وجهه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأكد النادي لاحقا أن حارسه سيكمل بقية اليوم في المستشفى، بسبب تعرضه لإصابات عديدة في الوجه والرقبة والأطراف السفلية، الأمر الذي اضطره للبقاء تحت الملاحظة لإجراء المزيد من فحوصات العيون، حيث توجد إصابة بالقرب من عينه، ولن يخرج حتى الاطمئنان على حالته والتأكد من إمكانية خروجه.

ونشر الفريق البرازيلي، صورا لبعض آثار الانفجار التي أضرت بالحافلة وأصابت اللاعبين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حافلة باهيا خضعت لفحص طبي شرعي صباح الجمعة، مؤكدة أن الشرطة البرازيلية لم تحدد حتى الآن المشتبه بهم الأوائل الذين شاركوا في الهجوم على الحافلة.

ونقلت عن مسؤول في الشرطة البرازيلية قوله: "إن التحقيق مستمر ويتم جمع الأدلة، ولدينا معلومات عن مركبتين لم يتم تحديدهما بعد، ولكننا ما زلنا في بداية التحقيق".

ورغم الحادث المؤسف الذي تعرض له الفريق، حقق باهيا الفوز على ضيفه سامبايو كوريا بنتيجة 2-صفر.

المصدر : وكالة سند