انفجار قنبلة وإصابات واستعانة بالطب الشرعي.. ما الذي حدث في حافلة فريق باهيا البرازيلي؟

أعلن نادي باهيا البرازيلي بقاء حارس مرماه دانيلو فرنانديز في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة في الوجه، إثر انفجار قنبلة داخل حافلة اللاعبين عند وصولها إلى ملعب الفريق "فونت نوفا آرينا"، فجر اليوم الجمعة، قبل مباراته ضد سامبايو كوريا في بطولة كوبا دو نورديست بالبرازيل.

وقال باهيا، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم، إن عددا من الإصابات سجلت بين طاقم الفريق، لكن الحالة الأكثر إثارة للقلق كانت حالة الحارس فرنانديز، الذي أصيب بشظية في وجهه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022

وأكد النادي لاحقا أن حارسه سيكمل بقية اليوم في المستشفى، بسبب تعرضه لإصابات عديدة في الوجه والرقبة والأطراف السفلية، الأمر الذي اضطره للبقاء تحت الملاحظة لإجراء المزيد من فحوصات العيون، حيث توجد إصابة بالقرب من عينه، ولن يخرج حتى الاطمئنان على حالته والتأكد من إمكانية خروجه.

ونشر الفريق البرازيلي، صورا لبعض آثار الانفجار التي أضرت بالحافلة وأصابت اللاعبين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حافلة باهيا خضعت لفحص طبي شرعي صباح الجمعة، مؤكدة أن الشرطة البرازيلية لم تحدد حتى الآن المشتبه بهم الأوائل الذين شاركوا في الهجوم على الحافلة.

Ônibus do Bahia passa por perícia após ataque com explosivos. Veja como ficou o veículo ➡ https://t.co/ZUd4v2GihJ pic.twitter.com/hyPtngd6I8 — ge (@geglobo) February 25, 2022

ونقلت عن مسؤول في الشرطة البرازيلية قوله: "إن التحقيق مستمر ويتم جمع الأدلة، ولدينا معلومات عن مركبتين لم يتم تحديدهما بعد، ولكننا ما زلنا في بداية التحقيق".

Polícia Civil ainda não identificou suspeitos de ataque a ônibus do Bahia. Goleiro Danilo Fernandes é mantido em hospital e passará por exames oftalmológicos: https://t.co/YhFO56muri — ge (@geglobo) February 25, 2022

ورغم الحادث المؤسف الذي تعرض له الفريق، حقق باهيا الفوز على ضيفه سامبايو كوريا بنتيجة 2-صفر.