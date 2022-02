انفجار قنبلة وإصابات واستعانة بالطب الشرعي.. ما الذي حدث في حافلة فريق باهيا البرازيلي؟

أعلن نادي باهيا البرازيلي بقاء حارس مرماه دانيلو فرنانديز في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة في الوجه، إثر انفجار قنبلة داخل حافلة اللاعبين عند وصولها إلى ملعب الفريق "فونت نوفا آرينا"، فجر اليوم الجمعة، قبل مباراته ضد سامبايو كوريا في بطولة كوبا دو نورديست بالبرازيل.

وقال باهيا، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم، إن عددا من الإصابات سجلت بين طاقم الفريق، لكن الحالة الأكثر إثارة للقلق كانت حالة الحارس فرنانديز، الذي أصيب بشظية في وجهه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf

— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022