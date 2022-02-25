أرسنال يخطف فوزا مثيرا على وولفرهامبتون وينافس بقوة على المربع الذهبي بالبريميرليغ

خطف أرسنال فوزا غاليا ومثيرا على ضيفه وولفرهامبتون 2-1، يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقلب أرسنال تأخره بهدف سجله هوانغ هي تشان مهاجم وولفرهامبتون في الدقيقة التاسعة، إلى فوز ثمين.

وسجل الإيفواري نيكولاس بيبي هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 82، قبل أن يسجل أليكساندر لاكازيت هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع أرسنال رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس بعد خوضه 24 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع الذي خاض 26 مباراة.

ويتفوق أرسنال بفارق نقطتين على ويستهام صاحب المركز السادس الذي خاض 26 مباراة أيضا، وذلك في سعيه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الأخر، تجمّد رصيد وولفرهامبتون عند 40 نقطة في المركز السابع بعد خوضه 25 مباراة.