كرة قدم

يويفا يدين الحرب الروسية على أوكرانيا ويعلن تضامنه مع مجتمع كرة القدم

Soccer Football - Champions League Semi-Final Draw - Nyon, Switzerland - April 13, 2018 General view of the UEFA logo before the draw REUTERS/Stefan Wermuth
شعار يويفا (رويترز)
24/2/2022

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانا رسميا دان فيه الحرب الروسية على أوكرانيا، معربا عن تضامنه التام مع مجتمع كرة القدم الأوكراني، بسبب الأحداث الجارية في البلاد.

وقال يويفا، في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، "يشارك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المجتمع الدولي في قلقه الكبير بشأن تطور الوضع الأمني في أوروبا، ويدين بشدة الغزو العسكري الروسي المستمر لأوكرانيا".

وأضاف "بصفته الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، يعمل يويفا بلا كلل لتطوير وتعزيز كرة القدم وفقًا للقيم الأوروبية المشتركة مثل السلام واحترام حقوق الإنسان، وفقًا لروح الميثاق الأولمبي. نظل حازمين في تضامننا مع مجتمع كرة القدم في أوكرانيا، ومستعدون لمدّ يدنا إلى الشعب الأوكراني".

وتابع يويفا في بيانه "إننا نتعامل مع هذا الوضع بمنتهى الجدية، وستتخذ اللجنة التنفيذية قرارات تعلنها غدًا".

وسبق البيان إعلان يويفا دعوة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية يوم غد الجمعة، بعد تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك من أجل تقييم الوضع واتخاذ جميع القرارات اللازمة.

 

المصدر : وكالة سند