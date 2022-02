أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانا رسميا دان فيه الحرب الروسية على أوكرانيا، معربا عن تضامنه التام مع مجتمع كرة القدم الأوكراني، بسبب الأحداث الجارية في البلاد.

وقال يويفا، في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، "يشارك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المجتمع الدولي في قلقه الكبير بشأن تطور الوضع الأمني في أوروبا، ويدين بشدة الغزو العسكري الروسي المستمر لأوكرانيا".

وأضاف "بصفته الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، يعمل يويفا بلا كلل لتطوير وتعزيز كرة القدم وفقًا للقيم الأوروبية المشتركة مثل السلام واحترام حقوق الإنسان، وفقًا لروح الميثاق الأولمبي. نظل حازمين في تضامننا مع مجتمع كرة القدم في أوكرانيا، ومستعدون لمدّ يدنا إلى الشعب الأوكراني".

UEFA shares the international community’s significant concern for the security situation developing in Europe and strongly condemns the ongoing Russian military invasion in Ukraine.

وتابع يويفا في بيانه "إننا نتعامل مع هذا الوضع بمنتهى الجدية، وستتخذ اللجنة التنفيذية قرارات تعلنها غدًا".

وسبق البيان إعلان يويفا دعوة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية يوم غد الجمعة، بعد تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك من أجل تقييم الوضع واتخاذ جميع القرارات اللازمة.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.

— UEFA (@UEFA) February 24, 2022