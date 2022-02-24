نهائي دوري الأبطال والملحق الأوروبي المونديالي.. الحرب الروسية على أوكرانيا تربك كرة القدم

عكف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على وضع خطط طوارئ بشأن المدينة التي ستستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "غازبروم أرينا" في سان بطرسبورغ الذي يتسع لـ68 ألف مشجع المباراة النهائية لدوري الأبطال، لكن ربما يضطر "يويفا" إلى نقل البطولة من روسيا.

وشنّت روسيا اليوم الخميس هجوما على أوكرانيا، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة كييف كما تردد وقوع انفجارات أخرى في أوديسا وخاركيف.

وحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA MEDIA) اليوم الخميس، فإن "يويفا" يراقب الأوضاع من كثب، تحسبا لتجريد روسيا من حق استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، المقرر لها يوم 28 مايو/أيار المقبل.

ورجحت "بي إيه ميديا" أن يتأخر قرار يويفا في ما يخص المدينة الجديدة التي ستستضيف النهائي الأوروبي، إلى حين معرفة طرفي المباراة النهائية.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حال تأهل فريقان من إنجلترا للمباراة النهائية مثلما حدث في النسخة الماضية عندما التقى مانشستر سيتي مع تشلسي، فإن النهائي قد يُنقل إلى إنجلترا وتحديدا إلى ملعب "ويمبلي" في لندن.

كما يبحث "يويفا" مصير منتخب روسيا من خوض مباراة وربما مباراتين على أرضه في مارس/آذار المقبل ضد بولندا ضمن الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

وكان الاتحاد البولندي لكرة القدم طلب أول أمس الثلاثاء توضيحا من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن الملحق الأوروبي.

وقال الاتحاد البولندي في بيان "طالب الاتحاد البولندي الفيفا بتوضيح عاجل في ما يتعلق بالقضايا الخاصة بتنظيم المباراة".

وأضاف الاتحاد أنه يأمل توفير الظروف الملائمة للاعبين للاستعداد وخوض المباريات الدولية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة قبل نهائي الملحق الأوروبي بين روسيا وبولندا من أجل حجز مقعد في نهائي الملحق في روسيا يوم 24 مارس/آذار المقبل.

وأقرّ الاتحاد البولندي بأن القرارات السياسية، مثل العقوبات المقترحة على روسيا، تظل مسؤولية سلطات الدولة والهيئات الدولية.

وأضاف البيان "إدراكا منا للتهديدات المحتملة والمتعلقة بالوضع الحالي، ننتظر موقف الاتحاد الدولي".

وأكد الاتحاد البولندي أن الأمر يتعلق أيضا باتحادي السويد وجمهورية التشيك إذ يمكن لأحدهما مواجهة روسيا في نهائي الملحق الأوروبي في موسكو.