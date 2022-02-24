كرة قدم

متفوقا على ميسي ورونالدو.. أرقام تاريخية لهالير في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا

Champions League - Round of 16 First Leg - Benfica v Ajax Amsterdam
هالير يسجل الهدف الثاني في مرمى بنفيكا (رويترز)
24/2/2022

حقق المهاجم الإيفواري سباستيان هالير عددا من الأرقام التاريخية، بعد أول 7 مباريات له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تفوق بها على نجوم كبار وأصحاب أرقام قياسية في تشامبيونزليغ يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل هالير الهدف الثاني لفريقه أياكس أمستردام الهولندي، في اللقاء الذي جمعه أمس الأربعاء بمضيفه بنفيكا البرتغالي، في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل 2-2.

ونشر الحساب الرسمي لتشامبيونزليغ على موقع تويتر، اليوم الخميس، الأرقام التي حققها مهاجم أياكس أمستردام الهولندي، مشيرا إلى أنه أول لاعب يسجل في أول 7 مباريات له في المسابقة الأوروبية.

 

وقال حساب دوري الأبطال "إن هالير أصبح أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل 11 هدفا في 7 مباريات فقط، وثاني لاعب يسجل في جميع المباريات الست بدور المجموعات بعد كريستيانو رونالدو".

ومن ضمن الأرقام التاريخية التي حققها هالير -هداف دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم حتى الآن برصيد 11 هدفا- أنه أول لاعب يسجل 4 مرات في أول ظهور له منذ النجم الهولندي ماركو فان باستن.

ويعدّ رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، يليه الأرجنتيني ميسي بـ125 هدفا.

 

المصدر : وكالة سند