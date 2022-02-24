متفوقا على ميسي ورونالدو.. أرقام تاريخية لهالير في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا

حقق المهاجم الإيفواري سباستيان هالير عددا من الأرقام التاريخية، بعد أول 7 مباريات له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تفوق بها على نجوم كبار وأصحاب أرقام قياسية في تشامبيونزليغ يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل هالير الهدف الثاني لفريقه أياكس أمستردام الهولندي، في اللقاء الذي جمعه أمس الأربعاء بمضيفه بنفيكا البرتغالي، في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل 2-2.

ونشر الحساب الرسمي لتشامبيونزليغ على موقع تويتر، اليوم الخميس، الأرقام التي حققها مهاجم أياكس أمستردام الهولندي، مشيرا إلى أنه أول لاعب يسجل في أول 7 مباريات له في المسابقة الأوروبية.

🇨🇮 Sébastien Haller: 1st player to score 4 times on his debut since Van Basten 🤯 2nd player to register in all 6 group games after @Cristiano ⚽️ Fastest player to score 11 goals in #UCL history (7 games) 👏 1st player to score in his opening 7 games in the competition 🔥 pic.twitter.com/nlMvYyTKyM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022

وقال حساب دوري الأبطال "إن هالير أصبح أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل 11 هدفا في 7 مباريات فقط، وثاني لاعب يسجل في جميع المباريات الست بدور المجموعات بعد كريستيانو رونالدو".

ومن ضمن الأرقام التاريخية التي حققها هالير -هداف دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم حتى الآن برصيد 11 هدفا- أنه أول لاعب يسجل 4 مرات في أول ظهور له منذ النجم الهولندي ماركو فان باستن.

🇨🇮 Sébastien Haller fastest to 11 goals in competition history (in just 7 games) 🤯#UCL pic.twitter.com/f3c9dPT4VU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022

ويعدّ رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، يليه الأرجنتيني ميسي بـ125 هدفا.

🔴⚪️ 10 goals in 6 games 🤯 Haller's debut #UCL campaign has been ______ pic.twitter.com/nDeqrYj9Jg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022