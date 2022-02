متفوقا على ميسي ورونالدو.. أرقام تاريخية لهالير في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا

حقق المهاجم الإيفواري سباستيان هالير عددا من الأرقام التاريخية، بعد أول 7 مباريات له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تفوق بها على نجوم كبار وأصحاب أرقام قياسية في تشامبيونزليغ يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل هالير الهدف الثاني لفريقه أياكس أمستردام الهولندي، في اللقاء الذي جمعه أمس الأربعاء بمضيفه بنفيكا البرتغالي، في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل 2-2.

ونشر الحساب الرسمي لتشامبيونزليغ على موقع تويتر، اليوم الخميس، الأرقام التي حققها مهاجم أياكس أمستردام الهولندي، مشيرا إلى أنه أول لاعب يسجل في أول 7 مباريات له في المسابقة الأوروبية.

🇨🇮 Sébastien Haller:

1st player to score 4 times on his debut since Van Basten 🤯

2nd player to register in all 6 group games after @Cristiano ⚽️

Fastest player to score 11 goals in #UCL history (7 games) 👏

1st player to score in his opening 7 games in the competition 🔥 pic.twitter.com/nlMvYyTKyM

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022