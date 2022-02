سحق نادي ليفربول ضيفه ليدز بسداسية نظيفة، وقلص الفارق على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفين وصناعة آخر، ليحقق رقما قياسيا جديدا.

وفي المباراة المؤجلة من المرحلة 19 للمسابقة، افتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، بعدما سبق له التسجيل في مرمى إنتر الإيطالي بدوري الأبطال ونورويتش سيتي في المرحلة الماضية بالدوري الإنجليزي.

وأضاف المدافع الكاميروني جويل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 30 من متابعة لتمريرة سحرية من صلاح، الذي عاد للتسجيل مجددا، بعدما أحرز الهدف الثالث للفريق الأحمر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء أخرى.

وبهذه الثنائية، واصل صلاح تحليقه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفا، متفوقا بفارق 7 أهداف أمام أقرب ملاحقيه البرتغالي ديوجو جوتا، زميله في ليفربول، الذي غاب عن مباراة اليوم بداعي الإصابة.

وأسهم صلاح في تسجيل 160 هدفا في الدوري الإنجليزي (تسجيلا وصناعة) ليصبح أكثر اللاعبين الأفارقة مساهمة في إحراز الأهداف، متفوقا على مهاجم ساحل العاج ديديه دروغبا الذي أسهم في تسجيل 159 هدفا خلال تواجده مع تشلسي.

وأضاف النجم السنغالي ساديو ماني الهدفين الرابع والخامس لليفربول في الدقيقتين 80 والأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، في حين اختتم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مهرجان الأهداف الحمراء في المباراة بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكانت هذه المباراة مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت تأجيل اللقاء بسبب تفشي فيروس كورونا في ذلك الوقت بين لاعبي ليدز.

وارتفع رصيد ليفربول -الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي في المسابقة- إلى 60 نقطة، ليقلص الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي المتصدر إلى 3 نقاط فقط.

في المقابل، تجمد رصيد ليدز يونايتد -الذي حصد نقطة وحيدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة- عند 23 نقطة في المركز 15.

Mo Salah has surpassed Didier Drogba for most goal contributions by an African player in Premier League history.

… He did it in 72 less games 🤯 pic.twitter.com/rhMEzCEBYz

— ESPN FC (@ESPNFC) February 23, 2022