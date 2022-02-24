كرة قدم

لاعبون برازيليون وعائلاتهم في أوكرانيا يناشدون سلطات بلادهم لإنقاذهم من الحرب

لاعبو البرزايل في أوكرانيا
لاعبو البرزايل في أوكرانيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
24/2/2022

تداول صحفيون برازيليون -على مواقع التواصل الاجتماعي- مقطع فيديو من اجتماع اللاعبين البرازيليين في فريقي شاختار دونيتسك ودينامو كييف الأوكرانيين، مع عائلاتهم في أحد الفنادق بالعاصمة الأوكرانية كييف، مطالبين السلطات البرازيلية مساعدتهم على مغادرة البلاد.

وظهر في الفيديو المتداول أحد اللاعبين وهو يوجه رسالة مباشرة إلى حكومة بلاده، لمساعدتهم في الخروج من أوكرانيا، وذلك تزامنا مع بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية على جارتها الغربية، أطلقت خلالها القوات الروسية صواريخ على عدة مدن أوكرانية.

وقال الصحفي البرازيلي آرثر كويزادا إن عددا من اللاعبين البرازيليين بناديي شاختار وكييف التقوا بعائلاتهم، وسجلوا هذا الفيديو لطلب المساعدة من الحكومة البرازيلية.

وأشار كويزادا إلى أن البرازيلي جونيور مواريس -لاعب شاختار- أرسل هذا الفيديو للإعلام، قائلا في رسالته: "الوضع يائس. أطلب منكم الكشف عن هذا الفيديو حتى يصل إلى الحكومة. الحدود مغلقة، البنوك مغلقة، ولا وقود، سيكون هناك نقص في الغذاء، لا يوجد مال. نجتمع في انتظار خطة لمغادرة أوكرانيا".

وانتشر الفيديو بشكل واسع على موقع "تويتر"، إذ حقق قرابة مليون مشاهدة بعد نحو ساعتين من نشره، عبر صفحات الصحفيين البرازيليين، حيث أبدى مغردون برازيليون تعاطفهم الكبير مع اللاعبين، مطالبين حكومة بلادهم بالتدخل العاجل وتأمين إخراجهم من أوكرانيا.

المصدر : وكالة سند