حرب روسيا على أوكرانيا.. مانشستر يونايتد يتأهب لفسخ عقد رعاية مع شركة طيران روسية

يستعد مانشستر يونايتد لإنهاء اتفاقية الرعاية مع شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" (Aeroflot) إثر اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت شركة إيروفلوت -التي يحرص "المانيو" على إبعاد أنفسهم عنها- أحد الرعاة الرئيسيين لفريق "الشياطين الحمر" منذ عام 2013.

ومدد اليونايتد الاتفاقية عام 2017، بصفقة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون جنيه إسترليني (نحو 54 مليون دولار) سنويا.

وتنتهي الاتفاقية الحالية أبريل/نيسان المقبل، ويبدو أن ريتشارد أرنولد، المدير التنفيذي الجديد للفريق الإنجليزي، لبيس لديه أي نية لتجديدها.

وسافر المدرب الألماني رالف رانجنيك وفريقه إلى مدريد -أمس الأربعاء- على متن رحلة لشركة طيران أخرى، لخوض مباراتهم في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

وهذا يعني أن اليونايتد يتطلع الآن للاتفاق على صفقة مع شركة طيران أخرى، لتكون الناقل الرسمي للنادي وسط أنباء تتحدث عن أنها ستكون الخطوط الجوية القطرية.

وإيروفلوت هي شركة الطيران الوطنية لروسيا وتصل إلى 146 وجهة في 52 دولة.

وإذا قررت حكومة الولايات المتحدة إصدار عقوبات ضد الشركات الروسية، بما في ذلك منع شركة إيروفلوت من دخول البلاد، فإنها ستترك عائلة غليزر الأميركية -مالكة النادي- تواجه عواقب وخيمة، ما لم يتم إنهاء الاتفاقية مع شركة الطيران الروسية.

وقامت شركة إيروفلوت بنقل نجوم ومسؤولي يونايتد إلى جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تقديم المشورة الإستراتيجية بشأن السفر.

وكان ارتباط يونايتد لمدة 9 سنوات مع الشركة الروسية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).