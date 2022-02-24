عاد مانشستر يونايتد الإنجليزي بتعادل ثمين 1-1 من ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق بنفيكا البرتغالي التعادل أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2-2.

وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق جواو فيليكس، ورغم محاولات فريق العاصمة الإسبانية فإن النتيجة لم تتغير خلال الشوط الأول.

جواو فيليكس يضع أصحاب الدار في المقدّمة من رأسية متقنة#دوري_أبطال_أوروبا #أتلتيكو_مدريد_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/KxhktUqJ49 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2022

وتحسن أداء مانشستر يونايتد قليلا في الشوط الثاني، وخطف رفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل من هجمة سريعة اختتمت بهدف سجله البديل أنتوني إيلانغا في الدقيقة 80.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب بملعب أولدترافورد في 15 مارس/آذار المقبل.

وعلى ملعب النور في لشبونة البرتغالية، بادر أياكس بالتسجيل عن طريق نجمه الصربي دوشان تاديتش في الدقيقة 18، لكن بنفيكا تعادل عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز سيباستيان هيلر مهاجم أياكس هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وسرعان ما صحح هيلر خطأه، بعدما أعاد أياكس للتقدم مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 29، ليعزز صدارته قائمة هدافي البطولة القارية، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 11 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، وأحرز بنفيكا هدف التعادل عن طريق الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 72، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام في العاصمة الهولندية أمستردام في 15 مارس/آذار المقبل.