أعلنت اتحادات بولندا والسويد والتشيك لكرة القدم اليوم الخميس أنه يجب عدم السماح لروسيا باستضافة مباريات تصفيات كأس العالم 2022، مارس/آذار المقبل بعد غزوها لأوكرانيا.

وتستعد روسيا -24 مارس/آذار المقبل- لاستضافة بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم، وإذا تقدم منتخبها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي يوم 29 من الشهر نفسه.

وذكرت الاتحادات في بيان مشترك "تعبر اتحادات بولندا والسويد وجمهورية التشيك عن موقفها الحازم من مباريات التصفيات، ويجب ألا تلعب على الأراضي الروسية".

وأضافت "يترتب على التصعيد العسكري الذي نلاحظه عواقب خطيرة وسلامة أقل لمنتخباتنا الوطنية ووفودنا الرسمية".

وطالب الثلاثي الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) بتدخل فوري وتقديم حلول بديلة تتعلق بأماكن مباريات ملحق التصفيات.

وقال رئيس الاتحاد السويدي، كارل-إيريك نيلسون، لرويترز اليوم الخميس إن خوض التصفيات في روسيا أمر "لا يمكن تصوره".

وأضاف "كما يبدو الآن لا توجد رغبة بالتأكيد في لعب مباراة لكرة القدم في روسيا".

ومن المقرر أن تستضيف روسيا أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، ودعا اليويفا إلى اجتماع طارئ للجنة التنفيذية غدا الجمعة لنقل المباراة من مدينة سان بطرسبرغ.