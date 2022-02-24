المغرب يقرر عودة الجماهير لملاعب كرة القدم

قررت الحكومة المغربية فتح ملاعب كرة القدم أمام الجماهير اعتبارا من يوم الجمعة، وذلك عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء عزيز أخنوش مع رئيس الاتحاد الوطني للعبة الشعبية فوزي لقجع، بعد تحسن الوضع الصحي المرتبط بجائحة كوفيد-19 مؤخرا.

وجاء قرار الحكومة المغربية فتح الملاعب الكروية أمام الجماهير بناء على توصيات اللجنة العلمية، ونظرا للتطورات الإيجابية الأخيرة بالنسبة لجائحة كورونا في البلاد.

وطلب لقجع من رؤساء الأندية توفير كل الأمور المطلوبة لتنفيذ قرار الحكومة الذي سيحظى بمراقبة عدة قطاعات حكومية، مشددا على أن أي ملعب أو فريق أو جمهور لا يلتزم بالإجراءات ستتم معاقبته.

وقال لقجع إنه تواصل مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) من أجل استفادة الأندية المغربية -الرجاء والوداد ونهضة بركان- من جماهيرها في بطولتي الأندية القارية، وإن قرارا في هذا الشأن سيصدر في الساعات المقبلة.

وسيعقد الاتحاد المغربي لكرة القدم اجتماعا قريبا للتحضير لمواجهتي منتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.