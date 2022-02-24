"المجد لأوكرانيا".. لاعبو الكرة الأوكرانيون يدعمون بلادهم في وجه روسيا

بشعار على قميصه يدعم بلاده، احتفل الأوكراني رومان ياريمتشوك بهدف سجله لفريقه بنفيكا البرتغالي أياكس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل البديل هدفا في وقت متأخر ليعادل المباراة 2-2، وخلع قميصه ليكشف عن رمز ثلاثي الشعب مكتوب على قميص أسود كان يرتديه تحته.

وشهد احتفاله الكشف عن شعار الاتحاد الأوكراني لكرة القدم رغم تلقيه بطاقة صفراء من قبل الحكم لإظهار التضامن مع بلاده.

وسجل ياريمتشوك بضربة رأس قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة، ويعدّ الرمح الثلاثي رمزا وطنيا في أوكرانيا على مرّ أكثر من 100 عام.

وقال الدولي الأوكراني "أفخر بأنني أوكراني، أوجّه الدعم لبلادي من على بعد آلاف الكيلومترات، حان وقت الوحدة؛ هذه بلادنا وهذا تاريخنا وثقافتنا وشعبنا وحدودنا، أشكر من يدافع عن بلادنا وأحيي شجاعته، المجد لأوكرانيا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها الرياضيون الأوكرانيون خلف بلادهم.

وكتب ألكسندر زينتشينكو -ظهير مانشستر سيتي- أول أمس الثلاثاء على حسابه الرسمي في إنستغرام "لن نتخلى عما هو لنا! المجد لأوكرانيا".

زينتشينكو مدافع مان سيتي يدعم زميله ياريمتشوك (مواقع التواصل)

كما ساند زينتشينكو (25 عاما) لفتة ياريمتشوك، ونشر صورة للحظة المؤثرة جنبًا إلى جنب مع رموز تعبيرية.