الحرب الروسية على أوكرانيا.. زينتشينكو مدافع مانشستر سيتي لبوتين: أتمنى أن تموت

زعم الأوكراني ألكسندر زينتشينكو أن تطبيق إنستغرام حذف منشور قصته، والذي تضمن صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعليقا عليها بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونشر زينتشينكو (25 عاما) صورة للرئيس الروسي على خدمة "قصتي" في تطبيق إنستغرام مع تعليق "أيها المخلوق، أتمنى أن تموت بأكثر طرق الموت المؤلمة".

ومع ذلك، لم يعد المنشور موجودا على خدمة "قصتي"، وقال الدولي الأوكراني إن "التطبيق" حذفه.

زينتشينكو: العالم المتحضر كله قلق بشأن بلادي (مواقع التواصل)

وأضاف اللاعب الفائز بالدوري الإنجليزي 3 مرات -أول أمس الثلاثاء- أنه "لا يستطيع التراجع"، فيما "العالم المتحضر كله قلق بشأن بلادي" عاد الآن إلى وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى هذا الصباح بعد أن أعلن بوتين الحرب على أوكرانيا.

وفي سياق الحرب أيضا، أعلنت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعليق منافسات الموسم الحالي من الدوري المحلي في أعقاب الحرب الروسية على البلاد.

وذكر بيان مقتضب عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم أن القرار جرى اتخاذه بعد إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية.

ولم تكشف الرابطة في البيان عن الفترة التي ستعلق خلالها المسابقة.