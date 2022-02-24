شاهد- إلانغا مسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد.. حلمه أصبح حقيقة في دوري الأبطال

عاش البديل أنطوني إلانغا الحلم عندما هز الشباك ليتعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع مضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب السويدي البالغ عمره 19 عاما الهدف من لمسته الأولى بعد 5 دقائق من مشاركته، ليمنح فريقه التعادل في مباراة سيطر عليها صاحب الأرض.

وقال إلانغا "حلمت بمثل هذه اللحظات والتسجيل ضد الفرق الكبيرة في دوري الأبطال مثل أتلتيكو مدريد. كلما تتاح لي الفرصة أريد رد الجميل للمدرب".

وجاء هدف إلانغا من التسديدة الأولى ليونايتد على المرمى في المباراة بتسديدة منخفضة متقنة بعد تمريرة من برونو فرنانديز.

وقال إلانغا "تحدثت عن هدوئي. أريد تقديم 150% مما لدي كلما أشارك. أقول لنفسي دائما إنني أريد أن أكون أفضل لاعب على أرض الملعب".

وتابع "لم نقدم أداء جيدا في الشوط الأول لكن الوضع تغير بعد الاستراحة بفضل التغييرات. (المدرب رالف رانجنيك) طلب مني تشكيل خطورة على المدافعين وانتهزت الفرصة عندما أتيحت لي".

وأصبح إلانغا أصغر لاعب يسجل هدفا ليونايتد في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال في عمر 19 عاما و302 يوم.

وأضاف "أردت تحقيق نتيجة جيدة من أجل الجماهير لأنها سافرت مسافة طويلة. أتمنى أن تكون النتيجة أفضل في الإياب في أولد ترافورد".

وقال رانجنيك إنه استمتع بأداء إلانغا.

وتابع المدرب الألماني "يلعب كأن حلمه أصبح حقيقة، ومن الممتع مشاهدته وهو يلعب. أتمنى أن يعتبره بعض اللاعبين الآخرين مثالا وقدوة".