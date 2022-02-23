هل يدفع مالك نادي تشلسي ثمنا لأزمة أوكرانيا وروسيا؟

بات الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش هدفا محتملا لعقوبات من المملكة المتحدة، إذا استمرت التوترات مع موسكو بشأن أوكرانيا في التصاعد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ذكر بشكل خاطئ أنه تم توقيع عقوبات بالفعل ضد أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي الإنجليزي، خلال تصريحات أدلى بها للبرلمان أمس الثلاثاء.

وفي حين صوب المتحدث باسم جونسون الخطأ لاحقا، تم توجيه سؤال لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن المسألة -خلال مقابلات تلفزيونية صباح اليوم الأربعاء- وكررت عدم استبعادها اتخاذ إجراءات ضد أبراموفيتش.

وقالت تروس "على قائمتنا المزيد من الأفراد الذين نستعد لفرض عقوبات عليهم". ونقلت قناة "سكاي نيوز" (Sky News) عنها رفضها 3 مرات نفي احتمال توقيع عقوبات ضد أبراموفيتش في المستقبل.

وأضافت "يمكن للمشاهدين أن يطمئنوا أن لدينا المزيد من الأفراد الذين نستهدفهم في حال تعرض أوكرانيا لغزو شامل".

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعلنا فرض عقوبات على روسيا، بسبب اعترافها بـ"جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك" شرق أوكرانيا، وحذرا من فرض عقوبات أشد إذا غزت موسكو أوكرانيا.

واشترى الملياردير الروسي نادي تشلسي عام 2003، وقاده للتتويج بـ19 بطولة كبرى، منها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرتين والدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات.