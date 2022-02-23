بعد 13 شهرا من الغياب، عاد اللاعب النرويجي عمر العبدلاوي إلى اللعب مع فريقه غلطة سراي التركي، مختتما رحلة علاج خضع خلالها لـ11 عملية جراحية.

وكان العبد اللاوي مهددا بفقدان بصره بعد إصابته بألعاب نارية خلال احتفاله ببداية عام 2021، غير أنه خاض مسيرة صعبة سافر فيها إلى أكثر من دولة، متمسكا بحلم العودة إلى ملاعب كرة القدم.

وسرد موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي قصة اللاعب النرويجي الذي ينحدر من أصول مغربية، وأوضح أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما أصيب بحروق في وجهه، وكان قريبا من أن تفقد عينه اليمنى البصر.

وقال اللاعب -في تصريحات سابقة- "في البداية ظننت أن شيئا ما دخل عيني وعليّ أن أنظفها، لكنني شعرت أن وجهي يحترق تماما وكل شيء كان أسود أمامي".

I have really missed this feeling!!!

THANK YOU ALL 💛❤️ pic.twitter.com/wWFWVLnOzL — Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) February 22, 2022

وتجاوز اللاعب -الذي خاض 49 مباراة مع منتخب النرويج- مرحلة صعبة؛ إذ كان يخشى إغلاق عينه خوفا من فقدان البصر كليا، وأصر على استكمال رحلة العلاج بدعم من فريقه التركي الذي وفر له المرافقة الطبية اللازمة.

ومن أجل تلقي العلاج، سافر المدافع النرويجي إلى الصين وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة، وخضع لعملية زرع القرنية فبراير/شباط 2021.

وانتهت رحلة العلاج بعد خضوع العبدلاوي لـ11 عملية جراحية، ليعود إلى تدريبات فريقه قبل أسابيع، تمهيدا للعودة إلى المشاركة في المباريات. وظهر اللاعب وهو يرتدي زوجا من النظارات الخاصة لحماية عينه.

وحظي اللاعب بدعم واسع من زملائه في الفريق، وكانت أفضل هدية له هي تحقيق الفوز في مباراة الاثنين الماضي أمام غوزتيبي بنتيجة 3-2.