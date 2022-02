بعد 13 شهرا من الغياب، عاد اللاعب النرويجي عمر العبدلاوي إلى اللعب مع فريقه غلطة سراي التركي، مختتما رحلة علاج خضع خلالها لـ11 عملية جراحية.

وكان العبد اللاوي مهددا بفقدان بصره بعد إصابته بألعاب نارية خلال احتفاله ببداية عام 2021، غير أنه خاض مسيرة صعبة سافر فيها إلى أكثر من دولة، متمسكا بحلم العودة إلى ملاعب كرة القدم.

وسرد موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي قصة اللاعب النرويجي الذي ينحدر من أصول مغربية، وأوضح أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما أصيب بحروق في وجهه، وكان قريبا من أن تفقد عينه اليمنى البصر.

وقال اللاعب -في تصريحات سابقة- "في البداية ظننت أن شيئا ما دخل عيني وعليّ أن أنظفها، لكنني شعرت أن وجهي يحترق تماما وكل شيء كان أسود أمامي".

I have really missed this feeling!!!

THANK YOU ALL 💛❤️ pic.twitter.com/wWFWVLnOzL

— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) February 22, 2022