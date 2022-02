شاهد- يحب التسجيل في مرماه.. أتلتيكو مدريد حديقة رونالدو الخلفية

قبل ساعات من مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يتأهب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتعزيز سجله المذهل ضد رجال المدرب دييغو سيميوني.

ومن المؤكد أن رونالدو (37 عاما) سيُستقبل بطريقة عدائية من قبل جماهير ملعب "واندا متروبوليتانو"، ​​لأنه كان نجم ريال مدريد غريم "الأتلتي" الأزلي.

ولكن "صاروخ ماديرا" يواجه أيضا ضغوطا من عقر داره، إذ يطلب نصف مشجعي اليونايتد منه الرحيل الصيف المقبل بعد عودة وصفت بالمحبطة إلى أولد ترافورد، وذلك بحسب استطلاع أجرته صحيفة "ذا أتلتيك" الأميركية (The Athletic).

ومع ذلك، يبدو "الدون" حريصا على إسكات المشككين والمطالبين برحيله.

Getting ready for the return of the biggest club competition in the world. Let’s go! 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/Z31aUAio40

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2022