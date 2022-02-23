انتقاله لسان جيرمان وفوزه بدوري الأبطال وعلاقته بمبابي.. حوار مفتوح مع ميسي

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان إن الأخير لا يحتاج ليقدم أي شيء ليثبت نفسه أنه من بين الفرق الكبيرة لأنه فريق كبير بالفعل.

وفي حديث لمجلة باريس سان جيرمان الرسمية أكد أن الفريق الباريسي متطور وطموح ويواصل التطور، والفريق لديه الرغبة والإرادة لفعل ذلك.

وتابع أن سان جيرمان من بين الفرق الكبيرة في أوروبا ويعمل ليصبح أكبر، وليس هناك أي سبب يجعله "يحسد الفرق الكبيرة التاريخية".

وعن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، قال ميسي إنه أول الأولويات للفريق الباريسي، وأي نتيجة غير رفع كأس "ذات الأذنين" في نهاية الموسم لهذه الكتيبة المدججة من اللاعبين يعني الفشل، ويبدو ميسي (34 عاما) على دراية بتوقعات وآمال جماهير وإدارة النادي.

وفي هذا الصدد، يقول قائد منتخب الأرجنتين إن "الفوز بدوري الأبطال صعب لأن البطولة تضم أفضل الفرق واللاعبين في العالم، وأي خطأ قد يؤدي لخروج الفريق من البطولة".

وأضاف "لدينا الفريق القادر على خوض المنافسة والذهاب بعيدا فيها والفوز بها، ولكن علينا العمل بصمت، في دوري الأبطال لا يفوز الفريق الأفضل دائما، علينا الانتباه للتفاصيل، الفرق القوية هي التي تعمل لتحقيق هدفها".

كما أعرب "البولغ" عن استمتاعه بتطور شراكته مع كيليان مبابي في خط هجوم الفريق.

ورحل ميسي عن برشلونة في أغسطس/آب الماضي، وانتقل في صفقة انتقال حر إلى سان جيرمان، حيث يلعب بجوار النجمين البرازيلي نيمار ومبابي.

وسجل ميسي هدفين فقط خلال 15 مباراة بالدوري الفرنسي الذي يتصدره سان جيرمان بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وقال ميسي "أنخيل دي ماريا ونيمار كنت أعرفهما من قبل.. كيليان (مبابي) كان اللاعب الذي لا أعرفه وشيئا فشيئا تعرفنا على بعضنا البعض بشكل أكبر، وكذلك داخل الملعب، في محاولة للترابط بشكل أكبر ومعرفة مدى ارتياحنا لبعضنا البعض".

وأضاف "الساحر الأرجنتيني" "كنت محظوظا بوجودي بين أفضل اللاعبين في برشلونة، واليوم في سان جيرمان أيضا أشعر بالسعادة وأتطلع للاستمرار في ذلك".

ويتصدر مبابي قائمة هدافي سان جيرمان برصيد 17 هدفا على مستوى جميع المسابقات.