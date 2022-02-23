يصنع اللاعب العراقي زيدان إقبال الحدث في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، فرغم دقائقه المحدودة مع الفريق فإنه يحظى بشعبية كبيرة ويعتبر قدوة لجيل كامل من الشباب في بريطانيا.

ورصدت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية صعود النجم الشاب، وأوضحت أنه يعتبر حاليا ثاني أكثر اللاعبين شعبية في صفوف "الشياطين الحمر" بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إقبال أكثر اللاعبين طلبا لإجراء المقابلات الصحفية، وكل ذلك رغم أنه لم يلعب سوى 8 دقائق مع الفريق الأول إلى غاية الآن.

وأبرم اللاعب العراقي البالغ من العمر 18 عاما أول عقد احترافي مع مانشستر يونايتد في العام الماضي، وهو لاعب دولي مع المنتخب العراقي.

وساهم ظهور إقبال مع مانشستر يونايتد في تعزيز شعبيته بين الشباب البريطانيين المنحدرين من أصول آسيوية، وفقا لصحيفة ماركا، التي أكدت أن اللاعب العراقي يساهم بشكل دوري في برامج توجيه هؤلاء الشباب ويشجعهم على مواصلة العمل والنمو لتحقيق أهدافهم.

ويسعى النجم الشاب إلى العمل من أجل كسب ثقة المدرب الألماني رالف رانغنيك، والحصول على دقائق أكثر مع الفريق الأول، وهو ما سينعكس على دوره مع المنتخب العراقي في المستقبل.