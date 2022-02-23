تشلسي يقترب من التأهل وفياريال يحرج يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا
حقق نادي تشلسي الإنجليزي (حامل اللقب) فوزا سهلا على ضيفه ليل الفرنسي 2-صفر، واقترب من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفرض فياريال الإسباني التعادل على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 1-1.
وضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال استقبل تشلسي نادي ليل بملعب ستامفورد بريدج في لندن.
ونجح الفريق الإنجليزي في التفوق على منافسه الفرنسي، في انتظار مواجهة الإياب بينهما على أرض ليل، والمقرر لها يوم 16 مارس/آذار المقبل.
🥅⚽️أسبقية لندنية برأسية كاي هافيرتس مستغلاً رفعة متقنة من المغربي حكيم زياش#دوري_أبطال_أوروبا | #تشيلسي_ليل #UCL pic.twitter.com/emPLAFp7Ym
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2022
وتقدم تشلسي في الدقيقة الثامنة عن طريق الألماني كاي هافيرتز، قبل أن يضيف الأميركي كريستيان بولسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 63.
تعثر يوفنتوس
وعلى ملعب لاسيراميكا، استضاف فياريال نادي يوفنتوس في مباراة شهدت عودة النادي الإسباني لأدوار خروج المغلوب بدوري الأبطل بعد غياب طويل.
بداية نارية ليوفنتوس أمام فياريال…فلاهوفيتش يضع البيانكونيري في المقدّمة منذ الدقيقة الأولى ! 🔥🔥🔥#دوري_أبطال_أوروبا #فياريال_يوفنتوس pic.twitter.com/pbvYShWlMA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2022
وبعد 32 ثانية فقط من بداية اللقاء تقدم يوفنتوس بهدف عن طريق المهاجم الصربي دوشان فلاوفيتش، لكن دانيال باريخو أدرك التعادل لفياريال في الدقيقة 66.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب يوفنتوس في 16 مارس/آذار المقبل.