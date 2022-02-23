بالفيديو- حلقتان مقابل مليون دولار.. ظهور صلاح في وسيلة محلية حديث الشارع المصري

قالت وسائل إعلام مصرية إن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، تقاضى نحو مليون دولار (16 مليون جنيه) نظير ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

ومن المتوقع أن تبث المقابلة -لقاء مطوّلا خُصص في معظمه للحديث عن حياة صلاح وطريقه إلى العالمية وأسرته ودورها في مسيرته- على شبكة "دي إم سي" المصرية.

والمقابلة -التي سُجّلت في ديسمبر/كانون الثاني الفائت، أي قبل أمم أفريقيا وأجريت في لندن- عبارة على حلقتين، الأولى ستبث خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والثانية في الأسبوع الأخير منه.

إحنا ولا يهمنا .. أبو صلاح عندنا! 👌😍

انتظروا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس قريبًا على dmc pic.twitter.com/Scv3jSu2EO — dmctv (@dmctv) February 17, 2022

ونشرت قناة "دي إم سي" الفضائية الفيديو الترويجي للمقابلة التي أجريت في قاعة ملكية سبق أن أقيم بها حفل سابق لعيد ميلاد ملكة بريطانيا إليزابيث، بحسب ما قالت مقدمة البرنامج.

وكشفت تقارير صحفية أن الشروط يضعها رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري، للظهور في وسائل الإعلام وفقا لطبيعة القناة التي سيظهر بها ومدة اللقاء وتوقيت العرض والجهة المالكة لحقوق المقابلة.