الروسية غرانوفسكايا.. أقوى سيدة في عالم كرة القدم

تعد مارينا غرانوفسكايا -وهي المديرة التنفيذية لنادي تشلسي- واحدة من النساء اللواتي تركن بصمة واضحة في عالم كرة القدم بسبب عملها الناجح مع بطل أوروبا على مدار العقد الماضي.

واختيرت غرانوفسكايا الروسية -والتي تحمل الجنسية الكندية- أفضل مدير لناد في كرة القدم الأوروبية بحفل توزيع جوائز "غولدن بوي" (Golden Boy) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد نجاح الفريق تحت قيادة توماس توخيل موسم 2021-2022.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية (L’Equipe) ملفا شخصيا لها للتأكيد على أهميتها في الحياة اليومية للنادي، وكشفت أيضا عن خوضها جدالا قويا مع الوكيل المثير للجدل مينو رايولا وأنها تدير أعمالا وتنهي صفقات من حين لآخر عبر تطبيق "واتساب".

وحقق "البلوز" أرباحا كبيرة من مبيعات لاعبين مثل إيدن هازارد وتيبو كورتوا وألفارو موراتا وديفيد لويز، حيث لعبت غرانوفسكايا دورا رئيسيا في المفاوضات.

وعملت غرانوفسكايا مساعدة شخصية لرومان أبراموفيتش في شركته النفطية قبل أن ينتهي بها الأمر لتصبح أقوى شخصية في تشيلسي بعد رحيل مايكل إمينالو.

وعام 2018، احتلت غرانوفسكايا المرتبة الخامسة في قائمة فوربس لأقوى النساء في الرياضة الدولية بسبب دورها المؤثر في ظل قيادتها لأحد أكبر الأندية الأوروبية.

وكانت غرانوفسكايا (47 عاما) تدرس الموسيقى والرقص ثم اتجهت لدراسة اللغات الأجنبية في جامعة موسكو لتتخرج منها بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1997.

وتُجيد غرانوفسكايا -التي أصبحت المديرة التنفيذية للفريق اللندني بداية من 2014- التحدث بأكثر من لغة أبرزها الروسية والإنجليزية، ووصفتها صحيفة "تايمز" (Times) البريطانية بأنها المرأة الأكثر نفوذا وتأثيرا في عالم كرة القدم.