60 ألف مشجع في مواجهة مصر والسنغال الحاسمة للتأهل لمونديال قطر 2022

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية الحصول على الموافقات المطلوبة لحضور 60 ألف مشجع لمباراة المنتخب المصري الحاسمة ضد السنغال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم مارس/آذار المقبل.

وتستضيف مصر مباراة ذهاب الدور الحاسم في ملعب القاهرة أمام السنغال بطلة أفريقيا في 25 مارس/آذار المقبل، على أن تخوض مباراة الإياب بعدها بـ4 أيام، ويتأهل الفائز مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر 2022 في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

وقالت وزارة الشباب والرياضة -على موقعها الإلكتروني- اليوم الثلاثاء "من المقرر أن تعقد خلال الأيام المقبلة عدة اجتماعات للإعلان عن موعد طرح التذاكر وأسعارها للجماهير من خلال الاتحاد المصري للعبة".

وجاء إعلان الوزارة حضور المشجعين بعد اجتماع لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع ممثلي الأمن والجهات المسؤولة عن المباراة.

وقدمت مصر مستويات جيدة في كأس الأمم الأفريقية، وبلغت النهائي قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام السنغال في السادس من فبراير/شباط الجاري.

يشار إلى أن أغلب المباريات المحلية في مصر تقام منذ سنوات بدون حضور جماهيري أو بوجود عدد محدود.