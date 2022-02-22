تذكر عشاق نادي ريال مدريد الهدف الخارق للمدافع السابق للفريق روبرتو كارلوس، الذي أحرزه من زاوية مستحيلة لم يكن يتوقعها أحد.

وأحرز كارلوس الهدف في المباراة التي جمعت ريال مدريد بنادي تينيريفي في 21 فبراير/شباط 1998، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتقدم المدافع البرازيلي بالكرة في أقصى اليسار وكان يبدو أنه سيفقدها وتخرج لضربة مرمى، ولكنه فاجأ الجميع بتسديدة متقنة سكنت شباك حارس الفريق المنافس الذي لم يستطع التعامل مع الكرة.

وقال كارلوس -في تصريحات سابقة– إنه لا يمل من مشاهدة هذا الهدف، وأضاف "لم يفهم أي أحد كيف سكنت الكرة الشباك، وأنا أيضا لم أفهم ذلك، فكيف لآخرين فهم ذلك".

"I never get tired of it," Roberto Carlos once said of his goal against Tenerife in 1998. "It’s actually quite fun because, even now, it’s a goal that no one understands. I don’t understand it myself, so how is anyone else going to understand it?"pic.twitter.com/p4bfUUyl0g — MUNDIAL (@MundialMag) January 12, 2022

واختار كارلوس -المدافع الشهير بقدمه اليسرى القوية- هدفه في مرمى تينيريفي على حساب هدفه الشهير في مرمى فرنسا عام 1997، وقال "كان هدفا أكثر صعوبة. لقد سجلته من نقطة قريبة من راية الزاوية".

The winner of our #Greatest90sGoals World Cup is… Roberto Carlos' free-kick against France, 1997. pic.twitter.com/vGH6zpN88J — 90s Football (@90sfootball) July 16, 2017

وانتهت المباراة حينها بخسارة النادي الملكي 4-3.

وأحرز كارلوس 70 هدفا في 527 مباراة لعبها مع ريال مدريد في الفترة بين عامي 1996 و2007.