تذكر عشاق نادي ريال مدريد الهدف الخارق للمدافع السابق للفريق روبرتو كارلوس، الذي أحرزه من زاوية مستحيلة لم يكن يتوقعها أحد.

وأحرز كارلوس الهدف في المباراة التي جمعت ريال مدريد بنادي تينيريفي في 21 فبراير/شباط 1998، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتقدم المدافع البرازيلي بالكرة في أقصى اليسار وكان يبدو أنه سيفقدها وتخرج لضربة مرمى، ولكنه فاجأ الجميع بتسديدة متقنة سكنت شباك حارس الفريق المنافس الذي لم يستطع التعامل مع الكرة.

وقال كارلوس -في تصريحات سابقة– إنه لا يمل من مشاهدة هذا الهدف، وأضاف "لم يفهم أي أحد كيف سكنت الكرة الشباك، وأنا أيضا لم أفهم ذلك، فكيف لآخرين فهم ذلك".

"I never get tired of it," Roberto Carlos once said of his goal against Tenerife in 1998.

"It’s actually quite fun because, even now, it’s a goal that no one understands. I don’t understand it myself, so how is anyone else going to understand it?"pic.twitter.com/p4bfUUyl0g

— MUNDIAL (@MundialMag) January 12, 2022