كرة قدم

24 عاما على هدف روبرتو كارلوس الخارق مع ريال مدريد

Roberto Carlos - Real Madrid 17/9/97 Roberto Carlos - Real Madrid 17/9/97 Pic : Stuart Franklin / Action Images
كارلوس (يمين) سجل الكثير من الأهداف المميزة في مشواره مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل (رويترز)
22/2/2022

تذكر عشاق نادي ريال مدريد الهدف الخارق للمدافع السابق للفريق روبرتو كارلوس، الذي أحرزه من زاوية مستحيلة لم يكن يتوقعها أحد.

وأحرز كارلوس الهدف في المباراة التي جمعت ريال مدريد بنادي تينيريفي في 21 فبراير/شباط 1998، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتقدم المدافع البرازيلي بالكرة في أقصى اليسار وكان يبدو أنه سيفقدها وتخرج لضربة مرمى، ولكنه فاجأ الجميع بتسديدة متقنة سكنت شباك حارس الفريق المنافس الذي لم يستطع التعامل مع الكرة.

وقال كارلوس -في تصريحات سابقة– إنه لا يمل من مشاهدة هذا الهدف، وأضاف "لم يفهم أي أحد كيف سكنت الكرة الشباك، وأنا أيضا لم أفهم ذلك، فكيف لآخرين فهم ذلك".

واختار كارلوس -المدافع الشهير بقدمه اليسرى القوية- هدفه في مرمى تينيريفي على حساب هدفه الشهير في مرمى فرنسا عام 1997، وقال "كان هدفا أكثر صعوبة. لقد سجلته من نقطة قريبة من راية الزاوية".

وانتهت المباراة حينها بخسارة النادي الملكي 4-3.

وأحرز كارلوس 70 هدفا في 527 مباراة لعبها مع ريال مدريد في الفترة بين عامي 1996 و2007.

المصدر : مواقع إلكترونية