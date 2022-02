مورينيو يتعرض لعقوبة في الدوري الإيطالي بسبب "علامة الهاتف"

أعلنت لجنة الانضباط برابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبة على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب تصرفاته خلال المباراة التي انتهت بتعادل فريقه روما 2-2 مع فيرونا.

ونال مورينيو بطاقة حمراء قرب نهاية المباراة يوم السبت في الملعب الأولمبي في روما بسبب الاحتجاج على الحكم لوكا بايريتو وركل الكرة نحو المدرجات.

وقال الاتحاد الإيطالي إن مورينيو أصدر "مزاعم خطيرة" ضد الحكم، ودخل الملعب "في موقف تهديد واحتج بشكل عنيف على قرار الحكم".

وأشار مورينيو بعلامة الهاتف نحو بايريتو، وهو ما فسرته وسائل إعلام إيطالية بأنه يقصد والده بييرلويجي الذي كان مشتركا في فضيحة التلاعب في النتائج الشهيرة في 2006.

Mourinho made a ‘Telephone’ gesture at referee Pairetto,

Refering to his father, a referee, who was banned as part of Calciopoli (match fixing scandal in 2006)

Jose knows Serie A pic.twitter.com/gwskyDZ4xa

— MourinhoXtra™ (@Mourinho_Xtra) February 19, 2022