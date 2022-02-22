طبول الحرب بين روسيا وأوكرانيا تعلو على صافرة المباراة.. مصير نهائي دوري أبطال أوروبا في سان بطرسبورغ

قد يضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) إلى نقل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مدينة سان بطرسبورغ الروسية وسط الحديث عن وجود ملعب "ويمبلي" بلندن في السباق.

وبرزت شكوك جدية بشأن استضافة ملعب "غازبروم أرينا" النهائي يوم 29 مايو/أيار المقبل بسبب طبول الحرب التي تقرع بين روسيا وأوكرانيا.

ووضع اليويفا -على ما يبدو- خطة بديلة إذا اندلعت الحرب، وهي نقل المباراة إلى مدينة أخرى.

وسيكون ويمبلي أحد الملاعب التي يُنظر إليها بديلا محتملا لاستضافة النهائي، إذا وصل فريقان إنجليزيان إلى نهائي المسابقة القارية الأم.

ويقال إن تنظيم نهائي أبطال أوروبا يجلب أكثر من 80 مليون دولار للمدينة المضيفة.

يذكر أن نهائي الموسم الماضي -الذي جرى بين تشلسي ومانشستر سيتي- نقل من إسطنبول إلى مدينة بورتو البرتغالية قبل 3 أسابيع فقط من انطلاق المباراة، بعد أدرجت المدينة التركية على القائمة الحمراء البريطانية لفيروس كوفيد-19، مما يعني أن المشجعين الإنجليز لن يتمكنوا من السفر إليها.

وأعلنت العديد من شركات الطيران الأوروبية الكبرى أنها ستعلق أو تقلص رحلاتها إلى كل من أوكرانيا وروسيا وسط مخاوف أمنية متزايدة.

وتسيطر الفرق الإنجليزية على دور خروج المغلوب، إذ تأهلت 4 منها إلى ثمن النهائي وهي: مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي حامل اللقب، مع توقعات ترجح ذهاب أبناء بيب غوارديولا بعيدا في المسابقة والفوز بلقبها هذا الموسم.