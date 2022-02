شاهد- لقطات مروعة.. والدة فودين لاعب مان سيتي تدخل في شجار للدفاع عن نجلها

تستجوب الشرطة البريطانية الجناح الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي ووالدته، بسبب شجار وقع السبت الماضي في نزال للملاكمة بين اللاعبين أمير خان وكيل بروك بإحدى حلبات الملاكمة في مدينة مانشستر.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 21 عاما وهو يتعرض للاعتداء اللفظي من قبل مجموعة من المشجعين.

وظهرت في الفيديو -الذي تضمن لقطات مروعة- كلير والدة فيل فودن (41 عاما) وهي تدافع عنه وتدفع أحد الرجال الذي رد عليها بلكمة قوية على وجهها في مشادة مع بعض الجماهير المجهولين الذين كانوا يستهدفون ابنها.

وقالت الشرطة إنه لم يتم تقديم أي شكوى، لكنها "تجري المزيد من التحقيقات".

If that’s Phil Foden’s security he wanna think about getting someone better in to do the job 😂 pic.twitter.com/XHY0aZgCGZ

— Jonathan Quinn (@JonnorQuinn3) February 20, 2022