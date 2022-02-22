شاهد- لقطات مروعة.. والدة فودين لاعب مان سيتي تدخل في شجار للدفاع عن نجلها

تستجوب الشرطة البريطانية الجناح الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي ووالدته، بسبب شجار وقع السبت الماضي في نزال للملاكمة بين اللاعبين أمير خان وكيل بروك بإحدى حلبات الملاكمة في مدينة مانشستر.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 21 عاما وهو يتعرض للاعتداء اللفظي من قبل مجموعة من المشجعين.

وظهرت في الفيديو -الذي تضمن لقطات مروعة- كلير والدة فيل فودن (41 عاما) وهي تدافع عنه وتدفع أحد الرجال الذي رد عليها بلكمة قوية على وجهها في مشادة مع بعض الجماهير المجهولين الذين كانوا يستهدفون ابنها.

وقالت الشرطة إنه لم يتم تقديم أي شكوى، لكنها "تجري المزيد من التحقيقات".

If that’s Phil Foden’s security he wanna think about getting someone better in to do the job 😂 pic.twitter.com/XHY0aZgCGZ — Jonathan Quinn (@JonnorQuinn3) February 20, 2022

وقال مصدر إن أحد الرجال الذين أساؤوا إلى فودن تظهر في كلامه لكنة سكان مدينة ليفربول، فيما شتمته مجموعة أخرى من "برادفورد" مرارا وتكرارا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن الاعتداء التي تعرضت له والدة فودين كان على خلفية خسارة الفريق أمام توتنهام 2-3 في مباراة شارك فيها فودين أساسيا لمدة 90 دقيقة.

من جهته، أصدر المان سيتي بيانا أدان فيه بشدة الإساءة التي تعرض لها فيل فودين وعائلته، وجاء فيه "نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة".

وأضاف "نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة والاعتداء الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلة فيل، سنستمر في منح فيل وأفراد عائلته كل الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها".

وسقط مانشستر سيتي متصدر البريميرليغ أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-2 على ملعب الاتحاد السبت الماضي، في قمة مواجهات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.