بالفيديو- سجال "افتراضي" بين كونتي وغوارديولا.. هل هزم توتنهام مانشستر سيتي بالهجمات المرتدة؟

رد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا حول خطة لعب "السبيرز" في فوز الأخير المفاجئ 3-2 على مانشستر سيتي السبت الماضي في ملعب "الاتحاد" الخاص بالـ"سيتيزنز".

وحصل توتنهام على نقاط المباراة الثلاث بعد مباراة مثيرة شهدت 5 أهداف. وعبّر المدرب الإسباني عن إحباطه من طريقة دفاع توتنهام والتي "خلقت مساحة كبيرة للركض في الهجمات المرتدة".

غير أن كونتي لم يرد بالكلام بل لجأ إلى حسابه الرسمي على إنستغرام ونشر فيه مقطع فيديو لأهداف فريقه الثلاثة، وعلق عليها " هل الأهداف جاءت من هجمات مرتدة؟.. ربما لا".

وكان هاري كين سجل هدفين وديان كولوسيفسكي الهدف الآخر ليتخلص توتنهام من دوامة الهزائم المتتالية في الدوري البريميرليغ. كما عرقل توتنهام الانطلاقة الرائعة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وألحق به الهزيمة الثالثة في المسابقة؛ لكنها الأولى منذ خسارة بهدفين بدون رد أمام ضيفه كريستال بالاس على نفس الملعب في 30 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وثأر توتنهام بهذا الفوز لهزيمته بهدف نظيف على ملعبه أمام مانشستر سيتي في جولة الذهاب بالموسم الحالي.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة في صدارة جدول المسابقة علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في المسابقة بعد 15 مباراة حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم بالمسابقة.

وقال غوارديولا -عقب المباراة- "ارتدوا (توتنهام) إلى الخلف، واعتمدوا على الدفاع المتأخر والضغط العالي، كان أمرا لا يصدق.. استطاعوا إخراج الكرة بسهولة من مناطقهم ولم يخسروا الكرة".

وتابع "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد. صنعنا الكثير من الفرص. لا أستطيع أن أقول أي شيء عن الفريق لأننا كنا مسيطرين طوال الوقت.. لكنها كانت صعبة.. لعبوا بالطريقة التي توقعتها. لقد كانوا جيدين في البناء وخلقوا مساحة كبيرة للركض في الهجمات المرتدة، لكن بشكل عام تعاملنا بشكل جيد ولعبنا مباراة جيدة".

وختم "الكل يعرف ما يقدمه كين (هاري)..، بالنسبة للهدف الأول دافعنا عن التمريرة من الداخل بشكل سيئ، لكن بعد 10 إلى 15 دقيقة صنعنا الكثير من الفرص.. كان (هوغو) لوريس (حارس توتنهام) متألقا. علينا أن نسجل المزيد".

النتيجة الصادمة في ملعب الاتحاد تعني تقليص تقدم مان سيتي في القمة إلى 6 نقاط فقط بعد فوز ليفربول 3-1 على نورويتش. ولدى فريق المدرب يورغن كلوب، الفرصة لتقليص ذلك إلى 3 نقاط فقط عندما يستضيف "ليدز يونايتد" في ملعب "أنفيلد" غدا الأربعاء.