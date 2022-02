سجلت المدافعة النيوزيلندية ميكايلا مور، 3 أهداف في مرمى منتخب بلادها عن طريق الخطأ، في مباراة أمام المنتخب الأميركي، أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس "شي بيليفز" الودية لكرة القدم للسيدات.

ومن سوء حظ اللاعبة أن الأهداف الثلاثة جاءت في الشوط الأول وتحديدا في الدقائق (5، 6، 36)، ما دفع مدربة المنتخب النيوزيلندي إلى تغييرها في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الولايات المتحدة 5-0.

والطريف فيما حدث مع مدافعة ليفربول غير المحظوظة، أن الأهداف الثلاثة سجلتها بطرق مختلفة، الأول بالقدم اليمنى، والثاني بالرأس، أما الثالث فجاء بقدمها اليسرى، بعد محاولة فاشلة منها في تشتيت الكرة من منطقة جزاء فريقها.

Spare a thought for New Zealand defender Meikayla Moore, who scored a perfect hat trick of own goals against the USWNT before being substituted in the 40th minute… pic.twitter.com/pqYq7gXQmk

— ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2022