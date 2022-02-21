سجلت المدافعة النيوزيلندية ميكايلا مور، 3 أهداف في مرمى منتخب بلادها عن طريق الخطأ، في مباراة أمام المنتخب الأميركي، أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس "شي بيليفز" الودية لكرة القدم للسيدات.

ومن سوء حظ اللاعبة أن الأهداف الثلاثة جاءت في الشوط الأول وتحديدا في الدقائق (5، 6، 36)، ما دفع مدربة المنتخب النيوزيلندي إلى تغييرها في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الولايات المتحدة 5-0.

والطريف فيما حدث مع مدافعة ليفربول غير المحظوظة، أن الأهداف الثلاثة سجلتها بطرق مختلفة، الأول بالقدم اليمنى، والثاني بالرأس، أما الثالث فجاء بقدمها اليسرى، بعد محاولة فاشلة منها في تشتيت الكرة من منطقة جزاء فريقها.

Spare a thought for New Zealand defender Meikayla Moore, who scored a perfect hat trick of own goals against the USWNT before being substituted in the 40th minute… pic.twitter.com/pqYq7gXQmk — ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2022

وشاركت ريبيكا سكوت بدلا من لاعبة ليفربول البالغ عمرها 25 عاما، وقالت مدربة نيوزيلندا ييتكا كليمكوفا "كل لاعبة تلعب وبغض النظر عن مستواها تخوض مباريات رائعة ومباريات أخرى صعبة، ومور عانت من يوم صعب".

وأضافت كليمكوفا "بكل تأكيد هي حزينة ومحبطة، لكنها شخصية رائعة ولاعبة مرتبطة بالفريق. نحن جميعا ندعمها في هذا الوقت الصعب في مسيرتها".

وستلعب الولايات المتحدة ضد آيسلندا في الجولة الأخيرة من البطولة يوم الأربعاء وستحتاج إلى الفوز للاحتفاظ باللقب، بينما سيكون التعادل كافيا لكي تحرز آيسلندا اللقب لأول مرة.