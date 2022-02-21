كشف تقرير صحفي بريطاني أن مدرب فريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم توماس توخيل وجه تحذيرا لمهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بالاستبعاد إذا لم يطور أداءه في المباريات القادمة.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبرس" (Daily Express) البريطانية اليوم الاثنين إن توخيل بات مستاء بشدة من تراجع مستوى لوكاكو المتواصل والذي يزداد بمرور المباريات، ولهذا لجأ إلى أسلوب التهديد على أمل أن يؤتي ثماره.

وخيب المهاجم البلجيكي آمال نادي تشلسي الذي عقد عليه آمالا عريضة عندما ضمه الصيف الماضي من إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار) في صفقة قياسية لم تحقق الهدف منها حتى الآن.

وسجل لوكاكو حتى الآن مع تشلسي 10 أهداف في 28 مباراة بجميع المسابقات، منها 5 أهداف فقط في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وزاد الطين بلة تحطيم لوكاكو الرقم القياسي لأقل عدد من اللمسات في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز (7 لمسات) للاعب لعب مباراة كاملة منذ موسم 2003-2004 أمام كريستال بالاس في الجولة الـ26 من البريميرليغ، والتي أنقذ فيها النجم المغربي حكيم زياش تشلسي بتسجيله هدف الفوز في وقت قاتل.

ويحتل تشلسي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، لكنه أصبح بعيدا عن المنافسة على اللقب باعتراف توخيل أول أمس السبت.