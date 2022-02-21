بطريقة تشبه ما يحدث في حلبات المصارعة وألعاب الفنون القتالية، أظهر مقطع فيديو تعرض مساعد مدرب فريق أربيل لكرة القدم لضربة أوقعته أرضا على يد لاعب نادي الشرطة عبد الرزاق قاسم.

وتداول عراقيون مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة تسديد اللاعب قاسم لكمة إلى سائد سويدان مساعد مدرب نادي أربيل ليطرحه أرضا، ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة القدم، في مباراة فاز فيها فريق الشرطة على أربيل المستضيف بهدف وحيد.

وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني، في تصريح إعلامي، إن مساعد المدرب استفز اللاعب عبد الرزاق قاسم وتجادل مع حكم المباراة، بعد أن ترك مكانه على دكة البدلاء وانتقل إلى منطقة جزاء فريق الشرطة.

ولفت الخرساني إلى أن فريقه غير راض عن سلوك اللاعب عبد الرزاق، وأن التحقيق في المباراة يجب أن يشمل سبب ذهاب مساعد المدرب إلى منطقة جزاء الخصم، موضحا أن مقطع الفيديو المتداول لم يظهر الحدث بشكل كامل.