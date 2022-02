سجل المدافع بن غاروسيو هدفا عالميا رائعا على طريقة ركلة العقرب لفريقه ويسترن يونايتد، في شباك ضيفه ويسترن سيدني وانديريرز في الدوري الأسترالي لكرة القدم، يوم الأحد.

وسجل المدافع الأسترالي الهدف بطريقة جميلة، بعدما استقبل كرة عرضية في وضعية طائرة، ليسدد الكرة بعقب القدم مسجلا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة.

ونشر نادي ويسترن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر فيديو الهدف التاريخي للاعبه، متغنيا به بالقول: "سيبقى إبداع بن غاروسيو في الذاكرة لسنوات وسنوات بهذا الهدف".

وأعاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نشر الفيديو، معلقا عليه " "لقد رأيت ذلك 4 مرات وما زلت لا أصدقه. تعال لمشاهدة هدف ركلة العقرب وابق للتعليق"، مضيفا "يوم أحد خاص من غاروسيو".

"I've seen it four times and I still don't believe it."

Come for the 🦂 goal. Stay for the commentary 😅

A Sunday special from @Bengaruccio 👏pic.twitter.com/B3dFgyZfgc

— FIFA.com (@FIFAcom) February 20, 2022