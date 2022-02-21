كرة قدم

فيفا يدعو لمشاهدته مرارا.. هدف لا يصدق بركلة العقرب ترشحه الجماهير لجائزة بوشكاش

A-League Men's Rd 15 - Western United v Western Sydney Wanderers
غاروسيو يحتفل بهدفه الرائع (غيتي)
21/2/2022

سجل المدافع بن غاروسيو هدفا عالميا رائعا على طريقة ركلة العقرب لفريقه ويسترن يونايتد، في شباك ضيفه ويسترن سيدني وانديريرز في الدوري الأسترالي لكرة القدم، يوم الأحد.

وسجل المدافع الأسترالي الهدف بطريقة جميلة، بعدما استقبل كرة عرضية في وضعية طائرة، ليسدد الكرة بعقب القدم مسجلا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة.

ونشر نادي ويسترن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر فيديو الهدف التاريخي للاعبه، متغنيا به بالقول: "سيبقى إبداع بن غاروسيو في الذاكرة لسنوات وسنوات بهذا الهدف".

وأعاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نشر الفيديو، معلقا عليه " "لقد رأيت ذلك 4 مرات وما زلت لا أصدقه. تعال لمشاهدة هدف ركلة العقرب وابق للتعليق"، مضيفا "يوم أحد خاص من غاروسيو".

وفي لقاء صحفي مع اللاعب بعد اللقاء، قال عن الهدف الجميل الذي أحرزه: "لقد قصدت ذلك، ولكن هل يمكنني أن أفعل ذلك مرة أخرى في غضون ألف مرة؟ ربما لا".

ورشحت طائفة كبيرة من الجماهير الهدف لجائزة بوشكاش التي يمنحها الفيفا سنويا لأفضل هدف في العالم.

وانتهت المباراة بفوز فريق ويسترن يونايتد على ضيفه بنتيجة 3-2، بفضل هدف بن غاروسيو الذي سجله ليعزز به تقدم فريقه في النتيجة عندما كانت 2-1.

المصدر : وكالة سند