انتقد النجم الألماني توماس مولر تجاهل محمد صلاح -هداف ليفربول- في التشكيلة المثالية (منتخب العالم) لعام 2021 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) واللاعبين المحترفين (فيفابرو)، لمصلحة كريستيانو رونالدو، وبرر نجم بايرن ميونخ هذا التجاهل لكنه لم يقبله.

وأعلن عن التشكيلة المثالية الشهر الماضي في حفل أقامه الفيفا، كحدث افتراضي بمدينة زيورخ السويسرية، بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان لافتا غياب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والنجم الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان عن التشكيلة التي من المفروض أنها تعبّر عن أفضل اللاعبين في العالم.

والغريب أن صلاح لم يوضع أصلا في قائمة اللاعبين الـ23 الذين اختيرت التشكيلة من بينهم، رغم أنه اختير ليكون أفضل ثالث لاعب في العالم في اختيارات الفيفا نفسه، خلف ليفاندوفسكي وليونيل ميسي.

وقالت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية -التي نقلت تصريحات مولر- إن النجم المصري الذي فرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية في الأشهر الأخيرة استُبعد لمصلحة كريستيانو رونالدو الذي لم يقدم ما قدمه صلاح هذا الموسم سواء مع مانشستر يونايتد أو حتى في الموسم الماضي مع يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة أن صلاح سجل 31 هدفًا في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضي، كما سجل 25 هدفًا في 30 مباراة فقط هذا الموسم، ومع ذلك وجد نفسه خلف ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند وروبرت ليفاندوفسكي ورونالدو في الترتيب.

وأثار قرار استبعاد صلاح من التشكيلة انتقادات شديدة الشهر الماضي، واتفق مولر مع هذه الانتقادات واصفا ازدراء صلاح بأنه "مخيب للآمال".

وقال مولر لقناة في تصريحات تلفزيونية "من الصعب دائمًا اختيار هذه الفرق اختيارا عادلا لأن لكل شخص وجهات نظر مختلفة قليلًا. إنه لأمر مخيب للآمال عدم اختياره في تشكيلة العالم، وقد يكون هذا بسبب بطولة اليورو التي أقيمت الصيف الماضي".

وأضاف مولر "اليورو لها أهمية كبيرة وبالطبع ستجد لاعبين من إيطاليا (الأبطال) في التشكيلة؛ إنه مزيج من النجاح الفردي والجماعي. عادة يمكن اختيار 20 لاعبا، و4 أو 5 منهم فقط يستحقون، لكن صلاح استحق أن يكون في التشكيلة".

وفي ما يأتي تشكيلة منتخب العالم التي أثارت الجدل بسبب استبعاد صلاح ومبابي منها: