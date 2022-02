تضامن عربي كبير مع بلايلي بعد تعرضه لهتافات عنصرية في فرنسا وفريقه يفتح تحقيقا

تعرض النجم الجزائري يوسف بلايلي لصافرات استهجان وهتافات عنصرية من مشجعي نادي ستاد ريمس (صاحب الأرض)، أثناء مشاركته مع فريقه (ستاد بريست 29)، أمس الأحد، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، قابلها الجمهور العربي بالتضامن الواسع مع اللاعب.

وكتب الصحفي في صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، الجزائري إلياس رمضاني، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، أمس الأحد، "بلايلي لم يكن مرحبا به في ملعب ريمس اليوم، وتعرّض لكثير من صافرات الاستهجان والشتائم، على غرار (نحن في فرنسا، ون تو ثري، عد إلى بلدك)".

Bel accueil pour Belaili à Reims. Entre les sifflets, les doigts d’honneur et les insultes, des chants qui sentent bon le racisme : « On est en France », « One two three, rentre dans ton pays »… pic.twitter.com/ZkRTVvVTzu

— Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) February 20, 2022