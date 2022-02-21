كرة قدم

تضامن عربي كبير مع بلايلي بعد تعرضه لهتافات عنصرية في فرنسا وفريقه يفتح تحقيقا

جماهير ريمس التي وجهت هتافات عنصرية ضد بلايلي (مواقع التواصل)
21/2/2022

تعرض النجم الجزائري يوسف بلايلي لصافرات استهجان وهتافات عنصرية من مشجعي نادي ستاد ريمس (صاحب الأرض)، أثناء مشاركته مع فريقه (ستاد بريست 29)، أمس الأحد، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، قابلها الجمهور العربي بالتضامن الواسع مع اللاعب.

وكتب الصحفي في صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، الجزائري إلياس رمضاني، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، أمس الأحد، "بلايلي لم يكن مرحبا به في ملعب ريمس اليوم، وتعرّض لكثير من صافرات الاستهجان والشتائم، على غرار (نحن في فرنسا، ون تو ثري، عد إلى بلدك)".

وذكرت وسائل إعلام رياضية أن نادي ستاد بريست سيفتح تحقيقا بالتعاون مع نادي ريمس لتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها، بعد الهتافات العنصرية ضد النجم الجزائري.

ولاقت تغريدة رمضاني تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّرت الجماهير العربية والجزائرية عن تضامنها الكبير مع اللاعب الجزائري، مدينة تصرفات المشجعين الفرنسيين والهتافات العنصرية ضد اللاعبين الأفارقة.

وكتب مدير مكتب قنوات "بي إن سبورتس" في فرنسا محمد الوضاحي "تصرفات بعض أنصار ريمس العنصرية ضد يوسف بلايلي يجب إدانتها بأقوى العبارات، وعلى الرابطة الفرنسية لكرة القدم التحرك واتخاذ إجراءات صارمة"، مضيفا "هذا ما يدعى بالأذى المجاني. متضامن مع يوسف".

وعلّق الناشط الرياضي الفلسطيني محمد القاضي على تغريدة رمضاني بالقول "يا للعار! استقبل بلايلي بترحيب مخجل أمس، الدعم الكامل للاعب الجزائري".

بدورها، قالت الصحفية الجزائرية منال بلعله "كل الدعم للاعب الجزائري يوسف بلايلي بعد تعرضه لانتقادات وعنصرية لاذعة من أنصار بريست".

وقال صحفي جزائري آخر، مغردا باللغة الفرنسية "لا أفهم المشجعين الذين لديهم لاعبون مسلمون وأفارقة، لكنهم يفعلون أشياء عنصرية؛ ما حدث في ريمس مع بلايلي مؤسف عندما يكون لهذا النادي لاعب جزائري وآخر مغربي".

وكان بلايلي قد أهدر ركلة جزاء في المباراة التي تعرض فيها للهتافات العنصرية، وانتهت بتعادل الفريقين 1-1.

المصدر : وكالة سند