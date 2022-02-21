تضامن عربي كبير مع بلايلي بعد تعرضه لهتافات عنصرية في فرنسا وفريقه يفتح تحقيقا

تعرض النجم الجزائري يوسف بلايلي لصافرات استهجان وهتافات عنصرية من مشجعي نادي ستاد ريمس (صاحب الأرض)، أثناء مشاركته مع فريقه (ستاد بريست 29)، أمس الأحد، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، قابلها الجمهور العربي بالتضامن الواسع مع اللاعب.

وكتب الصحفي في صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، الجزائري إلياس رمضاني، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، أمس الأحد، "بلايلي لم يكن مرحبا به في ملعب ريمس اليوم، وتعرّض لكثير من صافرات الاستهجان والشتائم، على غرار (نحن في فرنسا، ون تو ثري، عد إلى بلدك)".

Bel accueil pour Belaili à Reims. Entre les sifflets, les doigts d’honneur et les insultes, des chants qui sentent bon le racisme : « On est en France », « One two three, rentre dans ton pays »… pic.twitter.com/ZkRTVvVTzu — Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) February 20, 2022

وذكرت وسائل إعلام رياضية أن نادي ستاد بريست سيفتح تحقيقا بالتعاون مع نادي ريمس لتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها، بعد الهتافات العنصرية ضد النجم الجزائري.

ولاقت تغريدة رمضاني تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّرت الجماهير العربية والجزائرية عن تضامنها الكبير مع اللاعب الجزائري، مدينة تصرفات المشجعين الفرنسيين والهتافات العنصرية ضد اللاعبين الأفارقة.

🔹 يوسف بلايلي ضحية هتافات عنص./رية من أنصار نادي ريمس

🔹في كل مرة تصل فيه الكرة ليوسف بلايلي، كانت جماهير ريمس تهتف بعبارة:

« هنا فرنسا.. One, two, three عد الى بلدك » pic.twitter.com/w93dKqyzoK — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) February 20, 2022

وكتب مدير مكتب قنوات "بي إن سبورتس" في فرنسا محمد الوضاحي "تصرفات بعض أنصار ريمس العنصرية ضد يوسف بلايلي يجب إدانتها بأقوى العبارات، وعلى الرابطة الفرنسية لكرة القدم التحرك واتخاذ إجراءات صارمة"، مضيفا "هذا ما يدعى بالأذى المجاني. متضامن مع يوسف".

تصرفات بعض أنصار رينس @StadeDeReims العنصرية ضد يوسف بلايلي يجب إدانتها بأقوى العبارات وعلى الرابطة الفرنسية لكرة القدم @LFPfr التحرك واتخاذ إجراءات صارمة… هذا ما يدعى يدعى الأذى المجاني. متضامن مع يوسف. pic.twitter.com/OFvMwQkYmJ — محمد الوضاحي Mohamed Louadahi (@mohamedlouadahi) February 20, 2022

وعلّق الناشط الرياضي الفلسطيني محمد القاضي على تغريدة رمضاني بالقول "يا للعار! استقبل بلايلي بترحيب مخجل أمس، الدعم الكامل للاعب الجزائري".

🚨 QUELLE HONTE ! Youcef Belaïli a reçu un accueil honteux hier lors de Reims-Brest 😡 Soutien total au joueur algérien 🙏❤️🇩🇿 https://t.co/vcrlYd1Puz — Mohammad Alqadi (@ALQadiPAL) February 21, 2022

بدورها، قالت الصحفية الجزائرية منال بلعله "كل الدعم للاعب الجزائري يوسف بلايلي بعد تعرضه لانتقادات وعنصرية لاذعة من أنصار بريست".

كل الدعم للاعب الجزائري #يوسف_بلايلي بعد تعرضه لانتقادات وعنصرية لاذعة من أنصار #بريست pic.twitter.com/D9KDh5xinH — manel belala 🇩🇿 منال بلعله (@belala_manel) February 20, 2022

وقال صحفي جزائري آخر، مغردا باللغة الفرنسية "لا أفهم المشجعين الذين لديهم لاعبون مسلمون وأفارقة، لكنهم يفعلون أشياء عنصرية؛ ما حدث في ريمس مع بلايلي مؤسف عندما يكون لهذا النادي لاعب جزائري وآخر مغربي".

Je ne comprends pas les supporters qui ont des joueurs musulmans et africains mais qui font des choses racistes.

Ce qui s'est passé à Reims avec Belaïli est lamentable alors que ce club a un joueur algérien et un autre marocain.

Déchets de l'humanité. pic.twitter.com/7KJGI45NuZ — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) February 20, 2022

وكان بلايلي قد أهدر ركلة جزاء في المباراة التي تعرض فيها للهتافات العنصرية، وانتهت بتعادل الفريقين 1-1.

⚠️ في لقاء اليوم في #الدوري_الفرنسي بين ريمس و بريست، تعرض اللاعب الجزائري 🇩🇿 #يوسف_بلايلي الى استقبال سيء من جماهير ريمس.

👈عبارات عنصرية، حركات لا أخلاقية، بالإضافة إلى هتاف الجمهور لعبارات مثل "أننا في فرنسا" و "وان، تو، ثري، ارجع الى بلدك".

👈كل التضامن مع البلايلي. pic.twitter.com/A80KL394kP — Mohamed Ali محمد علي (@dali_habibi) February 20, 2022