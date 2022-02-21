أحرز نادي السد لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم بعد انتصاره الكبير 8-2 على الأهلي اليوم الاثنين.

ورفع السد رصيده إلى 52 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة على الدحيل، وهو فارق لا يمكن تعويضه قبل أربع جولات من نهاية الدوري.

وعزز السد رقمه القياسي بحصد لقب الدوري للمرة الـ16 في تاريخه.

وحسم السد المباراة مبكرا بعدما أنهى الشوط الأول متقدما 5-صفر بأهداف أكرم عفيف، وحسن الهيدوس من ركلة جزاء، وبوعلام خوخي، وسانتي كازورلا، وبغداد بونجاح.

وانتفض الأهلي في الشوط الثاني، وأحرز هدفين متتاليين، لكن أندريه أيو ويوسف عبد الرزاق سجلا هدفين آخرين للسد.

فيديو| فرحة لاعبي #السد وجمهوره بلقب بطولة #دوري_نجوم_QNB للمرة 16 في تاريخه إثر فوزه 8-2 على #الأهلي في الجولة 19 pic.twitter.com/g7KdYaJXSw — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 21, 2022

واختتم أيو الأهداف الثمانية بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.