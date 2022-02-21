كرة قدم

السد يعزز رقمه القياسي ويتوج بلقب دوري نجوم قطر

السد يحرز لقب الدوري القطري للمرة 16 في تاريخه
السد يحرز لقب الدوري القطري قبل 4 جولات من ختام الموسم (مواقع التواصل)
21/2/2022

أحرز نادي السد لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم بعد انتصاره الكبير 8-2 على الأهلي اليوم الاثنين.

ورفع السد رصيده إلى 52 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة على الدحيل، وهو فارق لا يمكن تعويضه قبل أربع جولات من نهاية الدوري.

وعزز السد رقمه القياسي بحصد لقب الدوري للمرة الـ16 في تاريخه.

وحسم السد المباراة مبكرا بعدما أنهى الشوط الأول متقدما 5-صفر بأهداف أكرم عفيف، وحسن الهيدوس من ركلة جزاء، وبوعلام خوخي، وسانتي كازورلا، وبغداد بونجاح.

وانتفض الأهلي في الشوط الثاني، وأحرز هدفين متتاليين، لكن أندريه أيو ويوسف عبد الرزاق سجلا هدفين آخرين للسد.

واختتم أيو الأهداف الثمانية بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

المصدر : وكالات