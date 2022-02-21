أمير قطر يدعو رئيس إيران لحضور مونديال 2022 ويهديه قميص العنابي

أهدى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قميص المنتخب القطري (العنابي) للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووجه له دعوة لحضور بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وخلال استقباله اليوم الاثنين للرئيس الإيراني بالعاصمة القطرية الدوحة، أعرب الشيخ تميم عن تهانيه لتأهل المنتخب الإيراني لكأس العالم.

سمو أمير البلاد المفدى يهدي الرئيس الإيراني قميص منتخب قطر الوطني لكرة القدم بمناسبة تأهل المنتخب الإيراني لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ويوجه الدعوة لفخامته لحضور مباريات البطولة. #قنا pic.twitter.com/mS7LgV34Kv — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 21, 2022

ووجّه أمير قطر دعوة لضيفه الإيراني لحضور البطولة، ورحب بالجماهير الإيرانية التي سوف تحضر لمؤازرة المنتخب الإيراني وللاستمتاع ببطولة كأس العالم.

من جانبه، عبّر الرئيس الإيراني عن استعداد بلاده للتعاون مع دولة قطر بكل ما من شأنه ضمان إقامة أفضل بطولة لكأس العالم.





يذكر أن منتخب إيران ضمن تأهله إلى مونديال قطر قبل جولتين من ختام التصفيات الآسيوية، وتتصدر إيران المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة من 8 مباريات بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني.