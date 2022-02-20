كعادته، فقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أعصابه بشكل مفرط أثار الجدل وخطف الأضواء في مباراة روما وهيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي أمس السبت، مما عرضه للطرد إثر اعتراضه على قرارات الحكم في المواجهة التي انتهت بتعادل مثير 2-2.

وطرد مدرب روما مورينيو لاحتجاجاته على حكم المباراة لوكا بايريتو من خلال ركل الكرة بعيدا في إحدى اللقطات في الوقت المحتسب بدلا من الضائع احتجاجا على قرارات الحكم في اللقاء.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للحظة التي فقد فيها المدرب البرتغالي أعصابه وتعرض للطرد الذي يعتبر الثاني له هذا الموسم بعد طرده في مباراة نابولي للسبب ذاته، وهو الاعتراض على التحكيم.

مورينيو يعلق

واكتفى مورينيو بالتعليق على ما حدث بمنشور شاركه على حسابه الشخصي في موقع إنستغرام بعد نهاية المباراة حظي بأكثر من 300 ألف إعجاب.

ونشر مورينيو 3 صور معلقا عليها "الصورة رقم 1 استحواذ على الكرة، والصورة الثانية كرة مباشرة، وصورة رقم 3 أحب هؤلاء الناس وأحارب لأجلهم (جمهور روما)، أما بالنسبة للرابعة فلن أتحدث عنها (يقصد لحظة طرده)، من الأفضل أن أعود إلى المنزل وأتناول عشاء لطيفا".

وفي السياق ذاته، تداول ناشطون رياضيون صورة لحركة الهاتف التي أشار بها مورينيو إلى حكم المباراة، متوقعين أن تتم معاقبته عليها بالإيقاف عدة مباريات.

بعدما إحتجّ مُطوّلاً على تكرار إيقاف اللعب ، مورينيو طُرِد من بايريتو بعدما إنفجر على الـ +4د -فقط- المُضافة .. مورينيو تلاسن مع الحكم وقام بحركة الهاتف 📞

مقصده قد يكون والد بايريتّو (بييرلويجي) الذي أُبعِد عن عمله بسبب ضُلوعه في فضيحة الكالشوبولي 2006

pic.twitter.com/SR0u4W8fI6 — Firoo Roma (@Firooroma1) February 19, 2022

وقال المحلل الرياضي محمد عواد في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر "مورينيو وإشارة (التلفون) لحكم مباراته ضد هيلاس أعادا إلى الأذهان لقطته الشهيرة مع الإنتر (تكبيل اليدين)".

وأضاف عواد "في السابقة تمت معاقبته للإيقاف عدة مباريات، والآن يتم ترقب فترة حرمانه، خصوصا مع تفسيرات توحي بأنه كان يتهم الحكم لوكا بايريتو بالسير على خطى والده المتورط في الكالتشيوبولي".

مورينيو وإشارة "التلفون" لحكم مباراته ضد هيلاس.. أعادت للأذهان لقطته الشهيرة مع الإنتر "تكبيل اليدين".. في السابقة تم معاقبته للإيقاف عدة مباريات، والآن يتم ترقب فترة حرمانه، خصوصاً مع تفسيرات توحي بأنه كان يتهم الحكم لوكا بيريتو بالسير على خطى والده المتورط في الكالتشيوبولي. pic.twitter.com/heyFU6lEIb — محمد عواد (@mohammedawaad) February 20, 2022