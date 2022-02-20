ما فرص ليفربول باللحاق بمانشستر سيتي متصدر البريميرليغ؟ وما مبارياتهما حتى المواجهة الحاسمة بينهما؟

فتحت خسارة مانشستر سيتي 2-3 أمام توتنهام أمس السبت الطريق أمام ليفربول لتقليص الفارق مع سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وإشعال الصراع المزدوج على القمة بعد ابتعاد تشلسي عن المنافسة.

وأوقف توتنهام سلسلة امتدت لـ15 مباراة لم يهزم فيها سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا، وتجمد رصيده عند 63 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يمكنه تقليص الفرق إلى 3 نقاط فقط الأربعاء القادم عندما يواجه ليدز يونايتد في مباراة مؤجلة من الجولة 19 للبريميرليغ.

ويعد فوز ليفربول على ليدز محسوما على الورق، نظرا لإقامة المباراة على ملعبه آنفيلد المحصن بجماهيره الغفيرة، كما أن ليدز ليس في أفضل حالاته حاليا، وانتهت مباراة الذهاب بفوز سهل 3-0 للريدز.

بداية المنافسة بين سيتي وليفربول

وستكون بداية المنافسة الحقيقية على قمة البريميرليغ بعد فوز ليفربول على ليدز، حيث سيكون سيتي والريدز متساويين في عدد المباريات، والفارق 3 نقاط فقط.

وإذا افترضنا أن الفريقين سيفوزان في جميع مبارياتهما القادمة، فإن المباراة التي قد تحسم اللقب ستكون المواجهة المباشرة بين الفريقين والمقررة في الجولة 32 في التاسع من أبريل/نيسان المقبل على ملعب الاتحاد، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب آنفيلد.

ويستطيع ليفربول في حال فوزه على سيتي أن يتفوق بفارق الأهداف عليه في جدول الترتيب، حيث يتأخر حاليا بهدفين خلفه، ويمكنه تعويض هذا الفارق أمام ليدز الأربعاء القادم.

ولكن فوز سيتي يعني أنه قاب قوسين من التتويج باللقب المفضل له في السنوات الأخيرة، خاصة إذا لم تتكرر هزيمته أمام توتنهام أمس السبت.

مواجهات ليفربول

وحتى مواجهة ليفربول مع سيتي، سيلعب الريدز على ملعبه على التوالي مع كل من ليدز وويستهام وومانشستر يونايتد وواتفورد، فيما سيلعب خارج ملعبه مع برايتون وأرسنال.

وهناك 3 مباريات تمثل خطرا على مشروع ليفربول للحاق بسيتي، وأبرزها مواجهة ويستهام في الخامس من مارس/آذار المقبل، لأن هذا الفريق يعيش في أفضل فتراته وينافس على المربع الذهبي، حيث يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 42 نقطة، كما أنه فاز ذهابا على الريدز 3-2 بعد مباراة شهدت أخطاء كارثية من لاعبي الريدز.

كما أن مواجهتي مانشستر يونايتد (الرابع) وأرسنال (السادس) لن تكون نزهة لليفربول رغم فوزع عليهما ذهابا بنتيجتين كبيرتين 5-0 و4-0 على التوالي، خاصة أن الفريقين يجاهدان للحصول على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال إنهاء الموسم في المربع الذهبي للبريميرليغ.

مواجهات مانشستر سيتي

فيما سيلعب مانشستر سيتي على ملعبه حتى مواجهة ليفربول عليه مع فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون على التوالي، وسيواجه خارج الديار إيفرتون وكريستال بالاس وبيرنلي.

وبجانب خطورة مواجهة ليفربول على طموح سيتي في اللقب، فإنه من المتوقع أن يكون مواجهة كريستال بالاس صعبة على المتصدر، ليس فقط لأن بالاس هزمه على ملعب الاتحاد ذهابا 2-0، بل لأن المباراة ستقام على ملعب سيلهرست بارك صعب الأجواء على سيتي.

ويزيد من الصعوبة المرتقبة للمباراة طموح كريستال بالاس إلى تحسين ترتيبه في جدول الترتيب (يحتل حاليا المركز 13 برصيد 26 نقطة).

كما يواجه سيتي غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في ديربي مانشستر الشهير الذي دائما ما يشهد إثارة، علما بأن السيتي نجح في حسم المباراة على ملعب أولد ترافورد لصالحه 2-صفر.

ويمتلك ليفربول وسيتي أسلحة تجعل الصراع على القمة متكافئا، حيث يعد الفريقان حاليا من الأقوى في أوروبا وليس في إنجلترا فقط، وخير دليل عودتهما إلى الديار بفوزين ثمينين في الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي في عقر داره 2-0، فيما فاز سيتي على سبورتنغ لشبونة 5-0.

ويمتلك ليفربول ترسانة هجومية تكاد تكون الأكثر فاعلية وخطورة في العالم حاليا، بقيادة النجم المصري محمد صلاح هداف البريميرليغ حتى الآن برصيد 17 هدفا، وزميله ووصيفه دييغو جوتا (12 هدفا)، والنجم السنغالي ساديو ماني (9 أهداف).

كما انضم الوافد الجديد لويس دياز، الذي سجل أول أهدافه مع ليفربول في مرمى نوريتش سيتى أمس السبت، ولقي إشادات كبيرة من مدربه يوغن كلوب.

لكن ليفربول يواجه أحيانا تعطلا في هذه الماكينة الهجومية الرهيبة، مما كلفه 6 تعادلات مكنت سيتي من الابتعاد بالقمة، كما مر دفاعه بأوقات عصيبة وتسبب في الكثير من الأهداف الساذجة وأبرزها أمام ويستهام.

وفي المقابل، يعتمد مانشستر سيتي على اللعب الجماعي وسياسة تدوير اللاعبين، ولهذا السبب لا يوجد أي لاعب منه ينافس على صدارة الهدافين.

ويتصدر رحيم سترلينغ قائمة هدافي السيتي في البريميرليغ برصيد 10 أهداف، يليه رياض محرز 9 أهداف.