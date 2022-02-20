هكذا هزم توتنهام مانشستر سيتي.. واقعية كونتي وفلسفة غوارديولا

أشاد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام بقدرة لاعبيه على التحول من الدفاع إلى الهجوم ليوقف مسيرة محبطة في الفترة الأخيرة، ويحقق الفوز بفضل تألق هاري كين 3-2 على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب "الاتحاد" أمس السبت.

وبعد 3 هزائم متتالية في الدوري، تقلصت آمال توتنهام في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، وتراجعت الإشادة بالمدرب كونتي بعد تعيينه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن المدرب الإيطالي أدار "مباراة مثالية" لإيقاف انطلاقة السيتي، وتفوق فيها على المدرب "الفيلسوف" بيب غوارديولا المدير الفني للـ"سيتيزنز".

واستحوذ توتنهام على الكرة بنسبة 28%، لكنه دافع بشكل رائع، وكان خطيرا في الهجمات المرتدة ونجح كين -الذي أحرز هدفين أحدهما في الدقيقة 96- في التعاون البارع مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وأدرك سيتي التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع بعد ركلة جزاء من رياض محرز، وبدا أن المتصدر قد ينتزع هدف الانتصار، لكن توتنهام امتلك الكلمة الأخيرة وأنعش آماله في دخول المربع الذهبي.

😲 فرحة جنونية لأنطونيو كونتي تحت أنظار بيب غوارديولا 🤯 يا لها من مباراة مثيرة#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/nonl25yhgX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2022

وقال كونتي -الذي خسر مؤخرا 3 مباريات متتالية في الدوري كمدرب لأول مرة منذ 12 عاما- "نعرف أنه عندما تلعب ضد مانشستر سيتي سيمتلك المنافس الكرة بنسبة 70%، لكني قلت للاعبي فريقي إنه عندما ندافع، يجب أن نفكر دائما في الهجوم. يجب أن تضع في ذهنك أننا نريد الاستحواذ على الكرة والهجوم".

وأضاف "امتلكنا هذا التفكير في الدقائق الأخيرة، كان يمكن لهدف المنافس أن يقتلنا، لكن بدلا من ذلك كانت رغبة اللاعبين في الفوز".

وتابع "أعتقد أنه في كل لحظة من المباراة كان فريقي يرغب في شن الهجمات. في كل مرة نستحوذ فيها على الكرة كنت أفكر في إلحاق الضرر بالمنافس".

وتقدم توتنهام بهذا الفوز المثير إلى المركز السابع، ويملك مباريات إضافية مقارنة بمنافسيه على المربع الذهبي وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد.

لكن كونتي يدرك جيدا أن تحقيق نتيجة إيجابية واحدة ليست كافية ويرغب في تكرار الظهور بشكل مميز واللعب بثبات في المستوى.

وقال المدرب الإيطالي الذي سبق له قيادة يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان "الفوز يجب أن يمنحنا الثقة والاطمئنان إلى العمل الذي نفعله معا، لكن هذه مرحلة".

ودخل ديان كولوسيفسكي تشكيلة توتنهام الأساسية بعد انضمامه في يناير/كانون الثاني الماضي وظهر بشكل رائع وسجل الهدف الأول، لكن الفوز جاء بعد تعاون كين وسون.

وصنع سون هدف كين الأول، وبذلك يشترك اللاعبان في 36 هدفا في الدوري الممتاز ويعادلان الرقم القياسي المسجل باسم ثنائي تشلسي السابق ديدييه دروغبا وفرانك لامبارد.