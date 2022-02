شاهد.. نيمار ينفذ أسوأ ركلة جزاء هذا الموسم

بعد أكثر من 3 أشهر، عاد النجم البرازيلي نيمار إلى التشكيلة الأساسية لفريقه باريس سان جيرمان الذي خسر 1-3 أمام نانت أمس السبت في الدوري الفرنسي.

عودة البرازيلي كانت مظفرة؛ إذ سجل هدفا أعاد فيه الفريق الباريسي -الذي كان متأخرا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول- إلى أجواء المباراة.

وفي الدقيقة 57 احتسب الحكم ميكيايل ليساغ ركلة جزاء للضيوف تصدى لها نيمار نفسه، وسددها بطريقة سيئة جدا لتستحق لقب "أسوأ ركلة جزاء في الموسم حتى الآن".

وكان ليوناردو مدير الكرة في سان جيرمان وجّه انتقادات للمسؤولين عقب الخسارة على ملعب نانت، مشيرا إلى أن قرارات الحكم ليساغ صبّت في صالح أصحاب الأرض، مما تسبب في تعرض فريقه للهزيمة الثانية في الموسم الحالي.

وتلقت شباك سان جيرمان 3 أهداف في الشوط الأول من المباراة التي شهدت حصول كل فريق على ضربة جزاء.

وشهد الشوط الأول طرد دينيس إبياه مدافع نانت قبل عدول الحكم عن القرار بعد رجوعه لتقنية الفيديو المساعد (فار).

Wtf is this pen from Neymar😭😭😭 pic.twitter.com/2cc70kJCAd

