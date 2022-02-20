شاهد.. أوباميانغ يقود برشلونة لانتصار كبير على فالنسيا في الليغا

افتتح النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ سجله التهديفي مع برشلونة، بعدما أحرز هدفين قاد بهما الفريق الكتالوني للفوز 4-1 على مضيفه فالنسيا، اليوم الأحد، في المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل إشبيلية مع مضيفه إسبانيول 1-1.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للبطولة بتعادله المخيب مع جاره اللدود إسبانيول، إلى 42 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب البطولة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد (حامل اللقب) الذي تراجع للمركز الخامس، علما بأن فريق المدرب تشافي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد "الخفافيش" -الذي لم يحقق أي انتصار في المباريات السبع الأخيرة بالمسابقة وحصد خلالها نقطتين فقط- عند 30 نقطة في المركز الـ12.

وافتتح أوباميانغ -الذي انضم لصفوف برشلونة في يناير/كانون الثاني الماضي بعد فسخ عقده مع فريقه السابق أرسنال- التسجيل في الدقيقة 23 للفريق الكتالوني قبل أن يضيف الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني (32).

وعاد أوباميانغ، الذي شارك كأساسي للمرة الأولى مع برشلونة في البطولة، لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني (38)، غير أن كارلوس سولر أشعل المباراة من جديد بتسجيله هدفا لمصلحة فالنسيا (52).

🤯 بعد مرور 3 دقائق على دخوله بديلاً.. بيدري يرسل كرة لا تصد ولا ترد راسماً هدفاً رائعاً في شباك "الخفافيش"#الدوري_الاسباني | #فالنسيا_برشلونة #LaLiga pic.twitter.com/c6YDIbEIid — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 20, 2022

وأحبط برشلونة محاولات لاعبي فالنسيا في العودة للمباراة، بعدما أضاف بيدري الهدف الرابع للضيوف (63)، ليحقق الفريق الكتالوني فوزه الأكبر ببطولة الدوري المحلي تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، الذي تولى مسؤوليته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويأتي هذا الفوز العريض، ليرفع من معنويات لاعبي برشلونة، قبل لقاء الفريق المرتقب مع مضيفه نابولي، الخميس المقبل في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

ويتعين على برشلونة تحقيق الفوز في تلك المواجهة لمواصلة مسيرته في المسابقة القارية، وذلك عقب تعادله 1-1 في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب "كامب نو" يوم الخميس الماضي.