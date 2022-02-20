انهال المديح على النجم المصري محمد صلاح بعدما وصل إلى إنجاز فردي جديد بتسجيله 150 هدفا مع ليفربول في كل المسابقات خلال الفوز 3-1 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وأصبح صلاح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم بعد روجر هانت، كما سجل ساديو ماني أمام نوريتش بركلة خلفية رائعة، وهز المنضم حديثا لويس دياز الشباك أيضا.

🤯 ساديو ماني يضرب بكرة في غاية من الروعة .. مقصية من كوكب آخر#ليفربول_نورويتش | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/M98aEe1Gu9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2022

صلاح يعلق وكلوب يمدحه

وقال صلاح عن هذا الإنجاز "بالطبع أنا سعيد بتسجيل 150 هدفا، أنا فخور دائما بالتسجيل لهذا النادي، والأهم هو الفوز بالمباريات، وهو ما فعلناه اليوم".

⚽️ مـ0ـحـ5ـمـ1ـد ⚽️ الملك المصري @MoSalah يُصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول وصولاً إلى 150 هدفاً بالقميص الأحمر 👑🇪🇬 pic.twitter.com/lVpQqgebzs — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2022

وبعد المباراة تعرض يورغن كلوب مدرب ليفربول لسؤال حول أفضل أهداف صلاح، وقال المدرب الألماني "هدف اليوم كان رائعا حتى أكون أمينا".

كرة القدم تُلعب بالرأس أولًا ثم القدم والدليل هو ذلك الهدف الخيالي من الملك @MoSalah ومساعدة حارسنا العظيم أليسون 👑🧠#ليفربول_نوريتشpic.twitter.com/tFqYpuOpkX — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2022

وأضاف "أتذكر الهدف أمام تشلسي عندما توغل إلى الداخل وأطلق تسديدة مذهلة في الزاوية العليا، وأتذكر بعض الأهداف عقب المراوغات الرائعة، مثل الهدف أمام سيتي والهدف أمام واتفورد، أحب كثيرا هدفه في شباك (مانشستر) يونايتد".

🎥 – دعونا نتذكر هدف محمد صلاح الأسطوري في مرمى تشيلسي 😍🔥 . pic.twitter.com/y9fzJb9IGz — E P L W O R L D (@EPLworld) May 5, 2020

وتابع "لا أتذكر كل الأهداف الـ150، لكني أتذكر منها الكثير، كانت هناك العديد من الأهداف الرائعة، ربما يكون هدفه الأول أمام واتفورد هو الأسهل له منذ القدوم إلى هنا".

وواصل كلوب قائلا "لم يتوقع أحد في ذلك اليوم -عندما سجل أمام واتفورد- أنه سيكون من الممكن إضافة 149 هدفا إضافيا، هذا أمر استثنائي حقا".

وقد تشكل هذه الإنجازات الفردية لصلاح ضغطا إيجابيا على إدارة ليفربول المترددة في الاستجابة لطلباته المادية في مفاوضات تجديد عقده مع النادي.

وكال الحساب الرسمي لنادي ليفربول على مواقع التواصل المديح لصلاح بالعديد من المنشورات والتغريدات، كان أطرفها استدعاءه بيت شعر من ديوان عنترة بن شداد لمدح صلاح بعد هدفه الـ150.

والنَّصْرُ من جُلَسائِهِ دونَ الورى.. والسَّعد والإقبالُ من أعوَانه ❤️ 150 لحظة لن تُنسى أسعدنا فيها الملك، 150 هدفًا لمحمد صلاح حامد محروس غالي مع ليفربول 👑🇪🇬 pic.twitter.com/OPypbmYpLk — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2022

كلوب يشيد بدياز

ومن ناحية أخرى، أشاد كلوب أيضا بلاعبه دياز الذي سجل الهدف الثالث بعدما انفرد بمرمى نوريتش وسدد كرة ساقطة بمهارة داخل الشباك ليحسم الانتصار.

وقال المدرب الألماني "لقد رأينا الآن في مباراتين أنه عندما يلعب لويس -سواء كأساسي أو كبديل- فإنه يظهر بشكل رائع، بذل اليوم جهدا هائلا وسجل هدفا صعبا".

وأضاف "إنه صاحب موهبة كبيرة، وهو لاعب جيد جدا، أعتقد أنه يشعر بسعادة كبيرة الليلة، وهو يستحق ذلك".

ويأتي نجاح ثلاثي الهجوم في التسجيل في وقت رائع للمدرب كلوب، خاصة مع إصابة دييغو جوتا وروبرتو فيرمينو.

وقلص ليفربول الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 6 نقاط، كما يملك فريق المدرب كلوب مباراة واحدة مؤجلة.