10 تهم وضحية أخرى في القائمة.. متاعب جديدة لبنجامين ميندي في قضية الاغتصاب والاعتداء

انضمت ضحية أخرى إلى قائمة الضحايا الذين يتابعون اللاعب الفرنسي بنجامين ميندي بتهم الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب.

وعلم ميندي بادعاءات الضحية الجديدة خلال جلسة أولية اليوم الأربعاء في محكمة تشيستر في شمالي إنجلترا، علما بأن مدافع مانشستر سيتي يُتابع في 7 تهم اغتصاب لأربع نساء، وأخرى بالاعتداء الجنسي على ضحية خامسة.

وتتهم الضحية الجديدة ميندي (27 عاما) بالاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب، وهو ما يرفع عدد التهم الموجهة للاعب إلى 10، وفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" (L’équipe) الفرنسية.

وأمضى ميندي 134 يوما في الحبس الاحتياطي، واستفاد في السابع من يناير/كانون الأول الماضي من إفراج مشروط، مع إشراف قضائي صارم.

واللاعب المتوّج مع منتخب فرنسا بمونديال 2018 في روسيا، مطالب بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بالضحايا أصحاب الشكاوى التي يتابع بسببها.

وحدد القاضي تاريخ 11 مارس/آذار المقبل موعدا للجلسة التالية، تمهيدا للمحاكمة التي يفترض أن تبدأ يوم 25 يوليو/تموز القادم ويمكن أن تستمر 6 أسابيع.

وتعود الوقائع في محاكمة ميندي إلى فترة تمتد بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأغسطس/آب 2021، ويواجه اللاعب خطر الحكم عليه بالسجن المؤبد إذا أدين بالتهم الموجهة إليه.