نشرت وسائل إعلام كاميرونية خبرا يفيد بإصابة قائد المنتخب المصري محمد صلاح بفيروس كورونا، وذلك قبل يومين من مباراة نصف النهائي بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

ووفق التقارير، فإن صلاح لن يتواجد ضمن صفوف الفراعنة في المواجهة الحاسمة ضد الكاميرون، مشيرة إلى أنه سيلقى نفس مصير لاعبي جزر القمر.

وأضافت "يمكننا القول إن كأس الأمم الأفريقية قد انتهت بالنسبة للمهاجم المصري. وستكون ضربة للفريق كله الذي يراهن على مهاجمه للوصول إلى النهائي".

ووفقا لبحث أجرته وكالة "سند" للرصد والتحقق بشبكة الجزيرة، تبين أن تلك الأخبار كاذبة، وعارية تماما عن الصحة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء عن إجراء مسحة طبية خاصة لجميع أفراد البعثة والمرافقين لها ضمن الإجراءات الاحترازية، وجاءت جميعها سلبية تماما.

وفي بيان آخر منذ قليل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن سلبية المسحة الطبية التي أجريت للاعبين وأفراد البعثة استعدادا لمباراة غد الخميس.